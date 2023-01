Bo Lionel Messi res ostal v Parizu?

Začenjajo se pogovori

Že lani so Lionela Messija povezovali z morebitnim prestopom čez lužo, kjer se je govorilo o prestopu v Inter Miami, a zadeve so dokaj hitro padle v vodo. Po minulem mundialu je udarila novica, da si želi 35-letnik ostati v francoski prestolnici in z vodstvom kluba je bojda že dosegel verbalni dogovor o podaljšanju sodelovanja. Danes so ljudje blizu zvezdnika PSG-ja razkrili, da se zdaj stvari premikajo in da se more Messi srečati in dogovoriti s klubom o dolžini pogodbe in znesku plače. Ob prestopu Cristiana Ronalda v savdijski Al-Nassr se je govorilo tudi o morebitni selitvi Messija v Al-Hilal, kjer bi na sezono pobral 300 milijonov evrov. Resnica je, kot vse kaže, drugačna.