Bo Martinez ponovil podvig rojakov in Inter popeljal do zmage v Ligi prvakov?

Le še nekaj dni nas loči do velikega finala Lige prvakov, v katerem se bosta pomerila PSG, ki bo lovil prvo tovrstno lovoriko v zgodovini kuba in Inter, ki bo lovil že četrto. Za nogometaše Interja bo to že drugi finale v treh sezonah, zato so odločni, da popravijo napako izpred dveh let in se po petnajstih letih povzpnejo na vrh Evrope. V kolikor se bo to zgodilo, bo pokal dvignil najboljši strelec Interja v Ligi prvakov Lautaro Martinez. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.