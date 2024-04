Bo Modrić v sredo izpolnil željo Julianu Alvarezu?

Nogometaše Manchester Cityja in Real Madrida v sredo čaka povratni obračun četrtfinala Lige prvakov. Po prvem dvoboju, začinjenem s kar šestimi goli in končnim izidom 3:3, lahko nogometni navdušenci brez dvoma pričakujejo še en spektakularen dvoboj. Drugo in morda celo zadnjo priložnost za menjavo dresa s hrvaškim zvezdnikom galaktikov Luko Modrićem pa utegne dočakati Argentinec v dresu meščanov Julian Alvarez.

24-letnik je v igro vstopil, kot menjava za poškodovanega Phila Fodena, po končanem dvoboju pa je bila njegova velika želja izmenjati si dres s hrvaškim vezistom. A glede na to, da je Modrić očitno že pred tem sprejel odločitev čigava bo po tekmi njegova desetica – dres je zamenjal s Kevinom De Bruynejem – se je lahko ob trenutku prošnje po menjavi, zgolj opravičil Alvarezu in pokazal, kdo bo novi lastnik majice.