Bo Neymar zaradi neumnosti ostal brez finalnega nastopa?

Če je (bo) tako, bo PSG v finalu Lige prvakov, kjer bo lovil svoji prvi laskavi naslov, močno oslabljen. Parižani so se v finale tega eminentnega klubskega nogometnega tekmovanja uvrstili prvič po četrt stoletja, tudi zato so pričakovanja pri serijskih francoskih prvakih, ki so ravno v boju za evropsko lovoriko zapravljali v zadnjih letih, velika in bo zadovoljstvo pri katarskih lastnikih kluba le, če bo PSG na koncu evropski klubski prvak. A kot poročajo številni mediji, bo PSG v finalu bržkone močno oslabljen. "Če se bo Uefa striktno držala pravil, Neymar ne bo smel nastopiti v finalu. Zakaj? V pravilih pred začetkom zaključnega turnirja v Lizboni je med prepovedmi tudi izmenjava dresov po koncu tekem. Za zdaj so se tega vsi natančno držali, prvi, ki ga je polomil oziroma se je spozabil, pa je bil prav Neymar," sporoča Corierre Dello Sport, ki dodaja, da je Brazilec dres zamenjal z nogometašem Leipziga Marcelom Halstenbergom. "V Uefinih strogih pravilih za turnir v Lizboni piše, da izmenjava dresa vodi v dvanajstdnevno karanteno. Do finala pa so le štirje dnevi. Torej ..." dodaja milanski športni časnik. "Vodstvo velebogatih Parižanov že lobira pri vodstvu Uefe, da Brazilcu pogleda skozi prste. Ob veliki izgubi na igrišču bi odsotnost Neymarja v finalu za PSG pomenil tudi velik finančni udarec. Sponzorji bi imeli zadnjo besedo."