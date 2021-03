Bo Ronaldo nocoj nadaljeval z izjemnimi predstavami? 67 golov na 81 tekmah

Prenos tekme Juventus – Porto bo na Kanalu A in VOYO ob 20.30, vključno z zanimivim studijskim delom. Ne zamudite.

Cristiano Ronaldo je 'gospod Liga prvakov'. Je daleč najboljši strelec med vsemi nogometaši, poleg tega se lahko pohvali z izjemno učinkovitostjo: na 175 tekmah je zabil kar 135 golov (0,76 gola na tekmo). In če boste znova pomislili na to, da si je statistiko izboljšal na tekmah z 'majhnimi' ekipami, pomislite še enkrat – njegova statistika v izločilnih bojih je namreč še bolj zavidanja vredna: 67 golov na 81 tekmah (0,83 gola na tekmo). Nič čudnega, da Juventusovi navijači, pa tudi italijanski mediji nocoj od Portugalca pričakujejo veliko. Še posebej zato, ker bo Stara dama potrebovala izvrstno predstavo, saj je prvo tekmo v Portu izgubila z 1:2. To pa pomeni, da bodo morali nogometaši Juventusa prav v napadu izkoriščati najmanjše priložnosti, ki jih Porto ob zgoščeni obrambi najbrž ne bo ponudil veliko.

V taboru Porta pokajo od samozavesti

V taboru Porta sicer trdijo, da se v Torino niso prišli le branit in iskat neodločenega izida ali poraza, ki bi jih peljal dalje, pač pa si tudi nocoj želijo zmage. Samozavesti niti trenerju niti preostalim nogometašem – sodeč po izjavah pred obračunom s precej bolj slovitim Juventusom – ne manjka. "Zmagali bomo, ne moremo razmišljati o remiju ali porazu. Če o tem razmišljamo, smo tekmo že izgubili. Pripravili smo strategijo in nocoj bomo dali vse od sebe,"je pred tekmo zatrdil Mehdi Taremi, Portov napadalec, ki se je med strelce vpisal na prvi tekmi na Portugalskem.