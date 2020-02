Bo Zidane nadaljeval z zmagovitim nizom Lige prvakov?

Zinedine Zidane je na klopi Reala spisal zgodovino. A tokrat bo drugače. Tokrat bo prvič igral izločilne boje brez Cristiana Ronalda , prvič pa se bo zoperstavil prekaljenemu strategu Pepu Guardioli , ki se prav tako lahko pohvali z osvojeno Ligo prvakov. To mu je uspelo na klopi Barcelone. City za vrnitev med žive v prvenstvu potrebuje pravi mali čudež, zato bo še toliko več upov polagal na Ligo prvakov. Poleg tega mu za naslednji dve sezoni grozi kazen Uefe, ki mu bo prepovedovala nastopanje v evropskih tekmovanjih. To pomeni, da je v tej sezoni za Cityjeve nogometaše zadnja priložnost, da osvojijo tako Ligo prvakov. Vprašanje, kaj se bo zgodilo s Cityjevo ekipo, če bo kazen Uefe obveljala.

Napoli - Barcelona in Real - Manchester City

"Mislim, da osvojiti Ligo prvakov večkrat, še posebej zaporedoma, je zelo težko. Mislim, da ne gre za srečo, temveč zagotovo formula. Nekatere osebe imajo zmagovalno mentaliteto in on zmaguje, pa naj bo, kar bo. Ne verjamem, da gre za srečo, temveč zmagovalno mentaliteto," je pred kratkim za španski AS v povezavi z Zidanom izpostavil nogometaš Cityja Raheem Sterling. Njegov nastop na prvi tekmi v Madridu je sicer pod vprašajem.