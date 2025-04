Bo Žnuderl že v naslednji sezoni član velikana?

Slovenija ima že pregovorno odlične vratarje. Ne samo Jan Oblak, v ozadju jih je še nekaj, ki čakajo preboj na "veliko estrado". Tai Žnuderl je eden izmed njih. Mariborčan, ki je bil lani član mlade zasedbe portugalske Brage, ki je na koncu osvojila naslov državnega prvaka, v višino meri dobra dva metra in je po vseh značilnostih vratar za velike stvari. Tamkajšnji mediji že pišejo o morebitnem odhodu k evropskemu velikanu. Morda se mu prestop uresniči že po tej sezoni, saj so zagrizli številni velikani, ki prihajajo iz Italije, Španije, Nemčije in tudi Portugalske. Na Iberijskem polotoku ga radi primerjajo z Janom Oblakom, ki se je med svetovne zvezde izstrelil v dresu lizbonske Benfice.