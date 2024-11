Sanchez: Real je slabo začel sezono, a ima dovolj časa, da odpravi težave

Victor Sanchez je prve korake svoje bogate igralske kariere storil prav pri kraljevem klubu, pri katerem je po kaljenju v mladinskih selekcijah zbral 80 nastopov v članski konkurenci in v tem času slavil tako v španskem prvenstvu kot v Ligi prvakov, kar mu je uspelo leta 1998.

Real mora najti novo ravnovesje, a ima zato dovolj časa

Okrepljeni s Kylianom Mbappejem so Madridčani v novo sezono krenili kot glavni favoriti za naslov v Ligi prvakov, a jim zaenkrat ne gre po načrtu. V Ligi prvakov je njihove slabosti v drugem krogu razkril francoski Lille, ki je nenadejano slavil z 1:0. V domačem prvenstvu pa ima Barcelona ob tekmi več že devet točk naskoka.

"Real sezone ni začel najbolje. Po velikem uspehu v prejšnji sezoni, je bilo to morda celo pričakovano. Obenem so ostali brez enega najpomembnejših igralcev v zadnjem obdobju Toonija Kroosa. Sedaj mora Real najti novo ravnovesje. To je velik izziv, ampak imajo še dovolj časa," je pojasnil Sanchez, ki je prepričan, da se bo beli balet prej ali slej vrnil na stare tirnice. "Najpomembnejša je zadnja tretjina sezone. Imajo dovolj časa, da popravijo aktualne težave."

Morda pa bomo prav danes priča začetku Realove "vrnitve". Tekmec, ki ima v svojih vitrinah kar sedem naslovov Lige prvakov, je zagotovo po meri. Preverite od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.