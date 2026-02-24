Bodo nogometaši Interja zdržali pod pritiskom proti Glimtu?

V Bodoju živi zgolj 50.000 prebivalcev, proračun Bodo/Glimta je neprimerljivo manjši od Interjevega, kljub temu pa so lanski finalisti prepričljivo padli na prvem obračunu play-offa. Trener Interja Christian Chivu se je kljub velikim razlikam v statusu obeh klubov ostro odzval na namigovanja, da bi Inter moral zlahka napredovati. "V nogometu ni nič sramotnega. V nogometu je pomembno delo kluba in ekipe. Na eni in drugi strani. Moramo sprejeti in spoštovati nasprotnika. Ne spoštujete nas, ko nas tako imenujete in pravite, da se moramo sramovati, ker smo izgubili proti taki ekipi, proti mestu s 50.000 prebivalci. Imamo veliko spoštovanje do tega, kar je Bodo naredil proti nam, pa tudi v Madridu in proti Cityju in [Borussii] Dortmundu. Spoštujemo naše nasprotnike in jim čestitamo za dobre stvari, ki so jih v zadnjem času ustvarili. Ko imaš jasne ideje, lahko ustvariš nekaj lepega. A mi se ne sramujemo, ker smo prejšnji teden poskušali biti najboljša različica sebe, ko so bili oni boljši od nas, in smo jim čestitali," je bil pred povratnim obračunom neposreden nekdanji branilec, zdaj trener Interja.