Bodo nogometaši Interja zdržali pod pritiskom proti Glimtu?

V Bodoju živi zgolj 50.000 prebivalcev, proračun Bodo/Glimta je neprimerljivo manjši od Interjevega, kljub temu pa so lanski finalisti prepričljivo padli na prvem obračunu play-offa. Trener Interja Christian Chivu se je kljub velikim razlikam v statusu obeh klubov ostro odzval na namigovanja, da bi Inter moral zlahka napredovati. "V nogometu ni nič sramotnega. V nogometu je pomembno delo kluba in ekipe. Na eni in drugi strani. Moramo sprejeti in spoštovati nasprotnika. Ne spoštujete nas, ko nas tako imenujete in pravite, da se moramo sramovati, ker smo izgubili proti taki ekipi, proti mestu s 50.000 prebivalci. Imamo veliko spoštovanje do tega, kar je Bodo naredil proti nam, pa tudi v Madridu in proti Cityju in [Borussii] Dortmundu. Spoštujemo naše nasprotnike in jim čestitamo za dobre stvari, ki so jih v zadnjem času ustvarili. Ko imaš jasne ideje, lahko ustvariš nekaj lepega. A mi se ne sramujemo, ker smo prejšnji teden poskušali biti najboljša različica sebe, ko so bili oni boljši od nas, in smo jim čestitali," je bil pred povratnim obračunom neposreden nekdanji branilec, zdaj trener Interja.
Vodenje moštva je prevzel pred sezono in verjame, da se prva sezona na položaju trenerja v Ligi prvakov ne bo končala tako hitro. "Ti igralci so samozavestni in to so dokazali v zadnjih treh mesecih. Imeli smo vzpone in padce, vključno z izgubljenimi tekmami v Ligi prvakov, vendar to ni omajalo našega zaupanja, samozavesti ali delovne etike. Ni pomembno, če izgubimo eno bitko; pomembno je, da v vsaki tekmi damo vse od sebe in pokažemo najboljšo različico sebe," je dodal.
Veliko pohval pa je v zadnjem tednu prejel njegov nasprotnik na trenerski klopi Bodo/Glimta Kjetil Knutsen. Pred povratno tekmo je zahteval več spoštovanja s strani nasprotnikov. Obregnil se je predvsem ob namigovanja, da so bili za Interjev poraz krivi vremenski pogoji na severu Norveške in igralna površina. "Manchester City sploh ni omenjal igrišča, mi pa nismo navajeni na travnik San Sira. Osredotočam se na nekaj drugega. Ničesar ne morem storiti. Osredotočiti se moramo le na tisto, kar lahko nadzorujemo. Osredotočanje na igralne površine, mraz, druge stvari ... to ni pametno, če želiš doseči dobre rezultate," je dejal strokovnjak, ki želi svoje moštvo prvič v zgodovini kluba popeljati do osmine finala Lige prvakov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.