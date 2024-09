Boj najvrednejših Slovencev: Oblakov Atletico gosti Šeškov Leipzig

Atletico Madrid in RB Leipzig bosta vstopila v novo sezono Lige prvakov s trdno osnovo, ki jo predstavljata njuna uspešna začetka na domačih prvenstvih. Atletico je v petih uvodnih krogih La Lige zbral 11 točk in ohranil popoln izkupiček na domačem stadionu. Tudi Leipzig je svojo sezono začel brez poraza, saj je v treh bundesligaških tekmah osvojil sedem točk, vključno z impresivno zmago nad aktualnim nemškim prvakom Bayerjem Leverkusnom.

Atletico je svojo ekipo okrepil z nekaj ključnimi poletnimi pridobitvami, vključno z mladima igralcema Julianom Alvarezom in Conorjem Gallagherjem, ki sta že pokazala svojo vrednost na zadnjem srečanju proti Valencii. Kljub nekaj poškodbam, kot sta odsotnost Pabla Barriosa in Reinilda, so Madridčani v dobri formi in pričakujejo pozitiven začetek na evropskem tekmovanju. Leipzig prav tako ni brez težav, saj sta Xaver Schlager in Assan Ouedraogo odsotna zaradi poškodb, vendar bo kapetan Willi Orban po odsluženi kazni verjetno zaigral.