Boj za osmino finala prinaša neomejeno brezplačnih menjav

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Učiteljica želi izvedeti, koliko so njeni učenci naravno inteligentni in vpraša: "Kaj se zgodi, če človek ostane brez enega ušesa?" Oglasi se Monika: "Slabše sliši!" "In kaj se zgodi, če ostane brez obeh ušes?" "Oslepi!" se oglasi Grega. "Kako, oslepi?" se začudi učiteljica. "Če nima ušes, mu kapa ali klobuk zlezeta preko oči!" pojasni Grega.