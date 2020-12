Bojna sekira zakopana: Demba Ba po pariškem incidentu poklical Coltescuja

Eden najbolj znanih romunskih nogometnih novinarjev Emanuel Rosu pa je nedavno na Twitterju objavil, da sta se Ba in Coltescu po neljubih scenah že pogovorila in spor tudi uspešno zgladila. V kontakt naj bi ju spravil nekdanji soigralec Dembe Baja pri senegalski reprezentanci Ousmane N’Doye , ki je kar nekaj let preživel pri romunskih klubih.

Na stadionu Park princev se je neljubi dogodek zgodil v prvem polčasu, ko je glavni delivec pravice po posredovanju četrtega sodnika Sebastiana Coltescuja prišel do klopi turške ekipe in Pierru Weboju pokazal rdeč karton. Coltescu je ob tem uporabil neprimerno komunikacijo, glavnemu sodniku je dejal: "Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega."

'Poznam ga in vem, da ni rasist'

Kot trdi N’Doye, Ba nikoli ni rekel, da je šlo za rasizem, in je zgolj trdil, da so bile sodniške besede neprimerne. To naj bi nekdanji napadalec Newcastla in Chelseaja Coltescuju tudi povedal, ta pa je vse skupaj razumel, tako da sta bojno sekiro, kot trdi N'Doye, že zakopala.

"Sem velik ljubitelj miru. Tako Coltescu kot Demba sta me po medsebojnem pogovoru poklicala. Oba sta bila s pogovorom zadovoljna. Prepričan sem, da je šlo zgolj za nesporazum," je dejal N’Doye. Senegalec, ki si je kruh v Romuniji z igranjem nogometa služil kar deset let, je še dodal, da v tistem obdobju nikoli ni imel težav z rasizmom. "Vem, kakšni so Romuni. Nikoli nisem imel nikakršnih problemov z rasističnimi opazkami. Takoj po dogodku v Parizu sem skušal stopiti v kontakt s Coltescujem in ga spodbuditi. Poznam ga in vem, da ni rasist."