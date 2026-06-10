'Boljše odločitve nastajajo s poslušanjem'

Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Aleksander Čeferin, ki se približuje desetletju na čelu Uefe, poudarja, da nogomet sam po sebi daje energijo. "Nogomet te preprosto potegne vase. Skoraj nemogoče je, da bi mu služil in ob tem ostal ravnodušen. Vsak teden se nekje v Evropi zgodi trenutek, ki te spomni, zakaj je ta igra pomembna," pravi prvi mož Uefe.

Pri tem opozarja, da so bili zadnji leti zaznamovani tudi z zahtevnimi preizkušnjami – od pandemije do pravnih in političnih napetosti. A prav te izkušnje po njegovem mnenju krepijo zavedanje o odgovornosti za odprtost, dostopnost in enotnost evropskega nogometa.

Med vrhunci in preprostimi trenutki

Čeprav priznava, da finale velikih tekmovanj prinašajo edinstveno energijo, Čeferin izpostavlja tudi manj izpostavljene trenutke. "Obisk projektov na lokalni ravni, kjer vidiš otroke, ki igrajo z iskrenim veseljem, ali prostovoljce, ki so klubu posvetili desetletja – takšne izkušnje v človeku vzbudijo ponižnost, hvaležnost in spoštovanje," poudarja 58-letni Slovenec.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: AP

Nogomet po njegovem združuje ljudi, ki se sicer ne bi pogosto znašli za isto mizo, v takšnih trenutkih pa presega lastne okvire in postane skupni jezik.

Močna sezona na vseh ravneh

Čeferin v pogovoru za uradno spletno stra Uefe ocenjuje, da je bila sezona 2025/26 zelo uspešna tako v moških kot ženskih klubskih tekmovanjih. Liga prvakov ostaja vrhunec evropskega nogometa, medtem ko Liga Evropa in Konferenčna liga širita prostor tudi manjšim klubom in državam. V ženskem nogometu izpostavlja prenovljen format lige prvakinj ter uvedbo evropskega pokala, ki sta prispevala k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti.

"Naš cilj ostaja jasen – tekmovanja morajo biti gospodarsko stabilna, a hkrati temeljiti na odprtosti, integriteti in spoštovanju igre," v pogovoru za uradno spletno stra Uefe poudarja Grosupeljčan.

Stabilnost z opozorili

Evropski nogomet je po njegovih besedah v dobri kondiciji: stadioni so polni, zanimanje narašča, finančni tokovi pa ostajajo močni. Kljub temu opozarja na tveganja: naraščajoče stroške, obremenjen koledar, pritisk na igralce ter možnost vse večjega razkoraka med največjimi in ostalimi klubi. "Rast prihodkov sama po sebi ne pomeni trajnosti," dodaja predsednik Uefe.

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Pomen dialoga

V zadnjih letih je Uefa okrepila vlogo klubov, igralcev in navijačev pri odločanju – poteza, ki jo Čeferin vidi kot ključno. "Boljše odločitve nastajajo s poslušanjem. Nogomet ni dobro voden, če se odločitve sprejemajo izolirano," je v poudarja. Ob tem izpostavlja pomen vključevanja igralcev pri vprašanjih koledarja in obremenitev, navijače pa opisuje kot temelj identitete igre.

Globalno sodelovanje

Uefa je v zadnjem obdobju okrepila sodelovanje z drugimi nogometnimi konfederacijami po svetu. Po Čeferinovih besedah gre za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks. Evropa ima kaj ponuditi, a se lahko tudi veliko nauči, poudarja.

Partnerstva z dolgoročnim pomenom

Med pomembnejše korake uvršča tudi nova strateška partnerstva, ki presegajo zgolj komercialni vidik in segajo na področja razvoja mladih, zdravja in trajnosti. Takšna sodelovanja morajo po njegovem mnenju prinašati dolgoročno vrednost za celoten nogometni ekosistem.

Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert





Pogled proti svetovnemu prvenstvu

Čeferin pričakuje, da bodo evropske reprezentance pustile močan pečat na prihajajočem svetovnem prvenstvu. "Imamo kakovost, širino in novo generacijo izjemnih igralcev. Pričakujem, da bo ena od evropskih ekip šla do konca," v intervjuju za uradno spletno stran Uefe poudarja Čeferin.

Poletje brez premora

Čeprav bi kdo pomislil, da po koncu sezone sledi premor, realnost ostaja drugačna. Kvalifikacije za evropska tekmovanja, priprave na superpokal in žrebi nove sezone pomenijo, da nogomet praktično ne pozna počitka. Kljub temu si želi vzeti tudi nekaj časa za družino: "Takšni trenutki pomagajo ohraniti pravo perspektivo."