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Liga prvakov

'Boljše odločitve nastajajo s poslušanjem'

Ljubljana, 10. 06. 2026 10.50 pred 15 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Aleksander Čeferin

Za evropskim nogometom je še eno intenzivno leto, v katerem so razburljivi dogodki na igrišču spremljali pomembne premike zunaj njega – od tesnejšega sodelovanja do novih tekmovanj in večje vključenosti deležnikov. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin ob koncu sezone poudarja, da je to pravi trenutek za razmislek o smeri razvoja igre, ki po njegovih besedah ostaja trdna, a obenem zahteva premišljeno vodenje. Še več zanimivega pa v intervjuju, ki ga je 58-letni Grosupeljčan podal za uradno spletno stran krovne nogometne zveze.

Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo
Aleksander Čeferin in Cristiano Ronaldo
FOTO: AP

Aleksander Čeferin, ki se približuje desetletju na čelu Uefe, poudarja, da nogomet sam po sebi daje energijo. "Nogomet te preprosto potegne vase. Skoraj nemogoče je, da bi mu služil in ob tem ostal ravnodušen. Vsak teden se nekje v Evropi zgodi trenutek, ki te spomni, zakaj je ta igra pomembna," pravi prvi mož Uefe.

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Pri tem opozarja, da so bili zadnji leti zaznamovani tudi z zahtevnimi preizkušnjami – od pandemije do pravnih in političnih napetosti. A prav te izkušnje po njegovem mnenju krepijo zavedanje o odgovornosti za odprtost, dostopnost in enotnost evropskega nogometa.

Med vrhunci in preprostimi trenutki

Čeprav priznava, da finale velikih tekmovanj prinašajo edinstveno energijo, Čeferin izpostavlja tudi manj izpostavljene trenutke. "Obisk projektov na lokalni ravni, kjer vidiš otroke, ki igrajo z iskrenim veseljem, ali prostovoljce, ki so klubu posvetili desetletja – takšne izkušnje v človeku vzbudijo ponižnost, hvaležnost in spoštovanje," poudarja 58-letni Slovenec.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin
FOTO: AP

Nogomet po njegovem združuje ljudi, ki se sicer ne bi pogosto znašli za isto mizo, v takšnih trenutkih pa presega lastne okvire in postane skupni jezik.

Močna sezona na vseh ravneh

Čeferin v pogovoru za uradno spletno stra Uefe ocenjuje, da je bila sezona 2025/26 zelo uspešna tako v moških kot ženskih klubskih tekmovanjih. Liga prvakov ostaja vrhunec evropskega nogometa, medtem ko Liga Evropa in Konferenčna liga širita prostor tudi manjšim klubom in državam. V ženskem nogometu izpostavlja prenovljen format lige prvakinj ter uvedbo evropskega pokala, ki sta prispevala k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti.

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"Naš cilj ostaja jasen – tekmovanja morajo biti gospodarsko stabilna, a hkrati temeljiti na odprtosti, integriteti in spoštovanju igre," v pogovoru za uradno spletno stra Uefe poudarja Grosupeljčan.

Stabilnost z opozorili

Evropski nogomet je po njegovih besedah v dobri kondiciji: stadioni so polni, zanimanje narašča, finančni tokovi pa ostajajo močni. Kljub temu opozarja na tveganja: naraščajoče stroške, obremenjen koledar, pritisk na igralce ter možnost vse večjega razkoraka med največjimi in ostalimi klubi. "Rast prihodkov sama po sebi ne pomeni trajnosti," dodaja predsednik Uefe.

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Pomen dialoga

V zadnjih letih je Uefa okrepila vlogo klubov, igralcev in navijačev pri odločanju – poteza, ki jo Čeferin vidi kot ključno. "Boljše odločitve nastajajo s poslušanjem. Nogomet ni dobro voden, če se odločitve sprejemajo izolirano," je v poudarja. Ob tem izpostavlja pomen vključevanja igralcev pri vprašanjih koledarja in obremenitev, navijače pa opisuje kot temelj identitete igre.

Globalno sodelovanje

Uefa je v zadnjem obdobju okrepila sodelovanje z drugimi nogometnimi konfederacijami po svetu. Po Čeferinovih besedah gre za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks. Evropa ima kaj ponuditi, a se lahko tudi veliko nauči, poudarja.

Partnerstva z dolgoročnim pomenom

Med pomembnejše korake uvršča tudi nova strateška partnerstva, ki presegajo zgolj komercialni vidik in segajo na področja razvoja mladih, zdravja in trajnosti. Takšna sodelovanja morajo po njegovem mnenju prinašati dolgoročno vrednost za celoten nogometni ekosistem.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: Damjan Žibert


Pogled proti svetovnemu prvenstvu

Čeferin pričakuje, da bodo evropske reprezentance pustile močan pečat na prihajajočem svetovnem prvenstvu. "Imamo kakovost, širino in novo generacijo izjemnih igralcev. Pričakujem, da bo ena od evropskih ekip šla do konca," v intervjuju za uradno spletno stran Uefe poudarja Čeferin.

Poletje brez premora

Čeprav bi kdo pomislil, da po koncu sezone sledi premor, realnost ostaja drugačna. Kvalifikacije za evropska tekmovanja, priprave na superpokal in žrebi nove sezone pomenijo, da nogomet praktično ne pozna počitka. Kljub temu si želi vzeti tudi nekaj časa za družino: "Takšni trenutki pomagajo ohraniti pravo perspektivo."

Razlagalnik

Uefa (kratica za Union of European Football Associations) je krovna organizacija za nogomet v Evropi, ustanovljena leta 1954. Njena primarna vloga je upravljanje, razvoj in promocija nogometa na evropski celini. Uefa organizira ključna tekmovanja, kot so Liga prvakov, Liga Evropa, Konferenčna liga in Evropsko prvenstvo, ter skrbi za pravila igre, sodniške standarde, razvoj mladih talentov in boj proti korupciji ali dopingu v športu. Kot ena od šestih celinskih konfederacij, ki sestavljajo mednarodno nogometno zvezo Fifa, ima Uefa ključno moč pri oblikovanju globalne nogometne politike.

Integriteta v nogometu se nanaša na ohranjanje poštenosti, etičnosti in verodostojnosti igre na vseh ravneh. To vključuje boj proti prirejanju izidov tekem, preprečevanje korupcije, zagotavljanje finančne preglednosti klubov (prek pravil, kot je finančni ferplej) ter spodbujanje enakih možnosti za vse udeležence. Integriteta je ključna za ohranjanje zaupanja navijačev v šport, saj zagotavlja, da so rezultati na igrišču odraz dejanske kakovosti in truda igralcev, ne pa zunanjih vplivov ali nepoštenih praks.

Nogometne konfederacije so regionalna upravna telesa, ki združujejo nacionalne nogometne zveze znotraj določenih geografskih območij. Poleg evropske Uefe obstajajo še Conmebol (Južna Amerika), Concacaf (Severna in Srednja Amerika ter Karibi), Caf (Afrika), Afc (Azija) in Ofc (Oceanija). Vse te organizacije so članice Fife (Fédération Internationale de Football Association), ki deluje kot najvišja svetovna avtoriteta. Konfederacije skrbijo za regionalna tekmovanja, kvalifikacije za svetovna prvenstva in razvojne programe, medtem ko Fifa določa splošna pravila in organizira največji dogodek – Svetovno prvenstvo v nogometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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prost1
11. 06. 2026 10.26
Velik gospod Čeferin. Srečen evropski nogometni svet, da je on na čelu.
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