Bomo jeseni v Ligi prvakov spremljali PSV ali Rangers?

Playoff Lige prvakov je nogometnim navdušencem postregel z zanimivim parom med nizozemskim PSV-jem in škotskimi Rangersi. Na prvem obračunu sta ekipi pričarali pravo nogometno poslastico, ki se je po štirih zadetkih končala brez zmagovalca. Domačini iz Glasgowa so dvakrat povedli, končni rezultat pa je v 80. minuti postavil Luuk de Jong .

PSV iz Eindhovna na uvrstitev v Ligo prvakov čaka že vse od leta 2018, ko so v skupini smrti z Barcelono, Tottenhamom in milanskim Interjem evropsko pot zaključili po skupinskem delu. Speči velikan iz Nizozemske, ki je leta 1988 osvojil evropski pokal (danes Liga prvakov), je v zadnjih letih daleč od ekipe, za katero so nekoč igrali Ruud Gullit, Ronald Koeman in Ronaldo. "Prejšnji teden smo imeli več posesti, vendar zaradi slabih podaj ob zaključku akcij nismo prišli do velikega števila priložnosti. Naredili bodo vse, da bodo kaznovali naše napake, mi bomo pa njih prisilili v to, da storijo čim več napak," je pred povratno tekmo povedal trener PSV-ja Peter Bosz.