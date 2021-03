Bonucci opozarja: Ne smemo se ujeti v past v želji po zgodnjem zadetku

Cristiano Ronaldo in Leonardo Bonucci. Bosta prvi zvezdnik ekipe in kapetan po obračunu tako prešerno razpoložena?

Prenos tekme Juventus – Porto bo na Kanalu A in VOYO ob 20.30, vključno z zanimivim studijskim delom. Ne zamudite.

"Nocoj moramo biti previdni, da se ne ujamemo v past, ki jo predstavlja želja po zgodnjem zadetku za vsako ceno," je pred spopadom s čvrsto portugalsko zasedbo opozoril kapetan Juventusa Leonardo Bonucci. "Pričakujemo, da bo Portova ekipa prišla sem igrat nogomet, ne zgolj branit," je upanje izrazil izkušeni branilec, ki verjame, da bo Juventus v paru s Portom upravičil vlogo favorita in napredoval med osem najboljših ekip na stari celini. Na prvi tekmi se je Juventus znašel celo v sila neugodnem zaostanku z 0:2, a je za zlata vreden zadetek v zaključku tekme poskrbel Federico Chiesa .

"Na igrišče bomo šli z Juventusovim duhom. Morali bomo spoštovati Porto, toda z željo po borbi lahko dosežemo izjemne rezultate," je navijačem, ki jih (kot smo že vajeni) niti tokrat ne bo na tribunah ob zelenici torinskega stadiona. Eden od tistih, od katerih pri Juventusu veliko pričakujejo, je v zadnjem času vroči Chiesa, ki se je med strelce vpisal že na prvem obračunu v Portu. "Ne dovoli, da bi nanj vplival pritisk, je zelo iskren in spontan in hitro je razumel, kaj pomeni nositi to majico. Zelo veliko nam daje," je kapetan javno pohvalil krilnega napadalca Juventusa, ki se je v Torino iz Fiorentine preselil na začetku aktualne sezone.

Liga prvakov, osmina finala, povratna tekma, Torino:

Juventus – Porto -:-* /1:2/

*prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30

/izid s prve tekme/