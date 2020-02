Šov norveškega čudežnega dečka se nadaljuje: Haaland dvakrat v polno za zmago Borussie

Mnogi so na Westfalenstadionu pričakovalo pravi festival zadetkov, a tako nogometaši Borussie kot nogometaši PSG-ja so srečanje začeli zadržano. Kot prvi je v 11. minuti zapretil Neymar. Brazilec je sam iztržil prosti strel, po katerem je njegov strel končal ob levi vratnici vratarja Romana Bürkija. Strel je bil sicer nevaren, a bi ga švicarski vratar po vsej verjetnosti uspel zaustaviti. Neymarjev poizkus je nekoliko prebudil domače, ki so prvič zapretili v 14. minuti. Parižani so izgubili žogo na nasprotni polovici, Jadon Sancho pa jo je povedel v nevaren protinapad. Angleški reprezentant bi lahko tudi podal – lepo se je odkril Erling Haaland –, a se je odločil za samostojen poizkus, ki pa je zgrešil okvir vrat. V 27. minuti je nadarjeni 19-letnik še enkrat sprožil na vrataKeylorja Navasa, tokrat je bil iz bistveno težjega položaja nevarnejši, a vseeno ne dovolj za dobro postavljenega Kostaričana.

Zagotovo se je obramba gostov v pripravah na tekmo posebej pripravljala na Haalanda, ki v prvi tretjini tekme ni dobil uporabnih žog. V 35. minuti je Norvežan le dočakal prvo priložnost, iz zahtevnega položaja je z levico sprožil močan strel, ki je končal ob desni Navasovi vratnici. 19-letni Norvežan – v skupinskem delu je blestel v dresu Red Bull Salzburga – je imel minuto kasneje še eno veliko priložnost, a je z glavo slabo sprožil, tako da so Parižani brez težav razčistili. To je bila obenem zadnja nevarna situacija v prvem delu, v katerem so bili domači boljši, na drugi strani pa si gostje iz igre niso pripravili niti ene same priložnosti.

Norveški čudežni deček še naprej čara

Drugi polčas so bolje odprli nogometaši Borussie, ki so izvedli lepo uigrano akcijo iz kota, v kateri pa jim je zmanjkala zadnja podaja, saj Sancho ni bil dovolj konkreten. Ne mine tekma, da se ne bi Kylian Mbappedokopal vsaj do ene priložnosti, in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Izjemni Francoz jo je dočakal v 65. minuti, močan strel pa je švicarski vratar Bürki uspel izbiti nazaj v polje. V 68. minuti je domači strateg Thorgana Hazarda zamenjal s 17-letnim Giovannijem Reyno, ki je debitiral v Ligi prvakov. Že čez nekaj sekund je rumena podmornica izpeljala lepo ekipno akcijo. Achraf Hakimije z desne strani napadapa poslal ostro žogo v osrčje kazenskega prostora, strelRaphaëla Guerreira so gostujoči branilci še uspeli blokirati, a je na njihovo žalost odbito žogo v gol pospravil kdo drug kot izjemni Norvežan Haaland. 19-letnik je v dresu dortmundskega velikana tako zabil na debiju v prvenstvu, pokalu in tudi Ligi prvakov.