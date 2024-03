Borussia Dortmund odbila vse napade PSV-ja in se uvrstila v četrtfinale

Borussia si je že v drugi minuti priigrala prvo priložnost na tekmi, ko je do žoge prišel Ian Maatsen in sprožil z levico, a je PSV-jev vratar Walter Benitez žogo odbil prek vratnice v kot za domače. Pritisk od samega začetka tekme se je domačemu moštvu nato obrestoval že minuto kasneje, ko je po zmedi na robu kazenskega prostora PSV-ja do žoge prišel Jadon Sancho in z ne najbolj močnim, a izjemno natančnim strelom matiral gostujočega vratarja.

Dortmundčani bi v 17. minuti skoraj podvojili vodstvo, a se je po strelu Donyella Malena iz neposredne bližine izkazal Benitez, ki je žogo znova odbil v kot. Po uvodnem naletu domačega moštva pa je vajeti v svoje roke prevzel PSV, ki si je do konca prvega polčasa priigral tri lepe priložnosti, a so vse tri ostale neizkoriščene.

Dortmund je na začetku drugega polčasa doživel opozorilo, ko je Hirving Lozano, ki je v igro vstopil ob polčasu, s približno 25 metrov streljal in za las meril mimo vrat. PSV je v želji po izenačenju še naprej pritiskal, nogometaši Dortmunda pa so se povlekli na svojo polovico in prežali na proti napade. 15 minut pred koncem rednega dela so črno-rumeni dosegli drugi zadetek na tekmi, ko je prosti strel Marca Reusa v zadetek pretvoril Niclas Füllkrug. A slavje je bilo kratkotrajno, saj so sodniki v sobi za VAR zaradi prerivanja v kazenskem prostoru PSV-ja, zadetek razveljavili.

Sledila je živčna končnica tekme, kar se je poznalo predvsem pri strelih nogometašev PSV-ja. Slednji so zapravili nekaj izjemnih priložnosti, da bi si priigrali podaljške in ohranili upanje o napredovanju v četrtfinale. A kaj, ko so bili Lozano, Luuk de Jong in Johan Bakayoko nenatančni. Le 30 sekund pred koncem petminutnega sodnikovega podaljška pa je upanje PSV-ja razblinil Reus, ki je izkoristil napako mladega Isaaca Babadeja, ki mu je spodrsnilo, in zadel za končnih 2:0.