Haaland zopet junak Borussie, ki je trepetala v zadnjih sekundah

Že v ponedeljek jeEdin Terzić potrdil, da zopet ne bo mogel računati na Jadona Sancha, ki je izpustil že domači derbi z münchenskim Bayernom minuli konec tedna. Na njem je lažjo poškodbo staknil tudi strelec dveh zadetkov Erling Haaland, ki je moral predčasno zapustiti igro, a ga je zdravniška ekipa Dortmundčanov le uspela pripraviti za povratni obračun s Sevillo. V napadu sta Norvežanu pomagala Marco Reusin Thorgan Hazard, ki se vrača po daljši odsotnosti.

Gostje so na drugi strani v povratni obračun vstopili s popotnico treh zaporednih porazov. Dva jim je prizadejala Barcelona, zadnjega pa presenetljivo Elche v zadnjem krogu La Lige. Julen Lupetegui je tedaj močno premešal začetno enajsterico, saj je udarne moči pričakovano prihranil za Borussio Dortmund. Tako je v primerjavi z Elchejem opravil kar devet sprememb v prvi postavi, začela pa sta tako vratarYassine Bounou kot osrednji branilecJules Kounde, ki sta bila pod vprašajem. V napadu Špancev je pričakovano začel Youssef En-Nesyri, na krilnih položajih paSuso in Lucas Ocampos, medtem ko je bil prišel iz Atalante Alejandro Gomezle na klopi. Podobno usoda je doletela tudi Ivana Rkaitića, ki je na Pizjuanu z napako zakuhal enega od zadetkov gostov.

Gostje, ki so potrebovali vsaj dva zadetka, so pričakovano krenili na vse ali nič. Že v tretji minuti je Ocampos sprožil pravo bombo, a jeMarwin Hitznekako le uspel preprečiti hitro veselje Špancev. V 10. minuti je imel Argentinec še eno priložnost, a je obramba domačih uspela blokirati, Sevilla je imela kot, po katerem pa ni bilo večje nevarnosti. Kljub temu so se napadi gostov nadaljevali, v 15. minuti je bilo razmerje posesti kar 69:31 v njihovo korist. V 23. minuti je svojo srečo poskušal še Suso, čigar strel je obramba Borussie znova uspela odbiti, če ga ne bi, bi žoga najverjetneje končala v mreži za 0:1.

Pritisk Seville se je nato iz minute v minuto zmanjševal, v 35. pa so domači iz svoje prve prave priložnosti prišli do vodstva. Gostje so na svoji polovici poceni zapravili žogo, Nico Schulz je zaposlil Mahmouda Dahouda, ta je v praznem prostoru opazil Marca Reusa, ki je s podajo pred vrata Seville našel Erlinga Haalanda, izjemno akcijo pa je Norvežan brez težav kronal za vodstvo. Do konca prvega dela se izid ni več spreminjal, Španci pa so za morebitno napredovanje potrebovali vsaj tri zadetke v drugem delu.

Drugi polčas se je za domače začel naravnost sanjsko. Že v 48. minuti je Haaland še enkrat pokazal vse svoje mojstrstvo, ko je praktično vse storil sam, si nato izmenjal dvojno podajo s Hazardom in za konec iz neugodnega položaja matiral nemočnega Bona. Nogometaši Borussie so se veselili, a je sodniška zasedba na čelu sCuneytom Cakirjem pokazala, da si bo vse skupaj še enkrat ogledala. Izkazalo se je, da je 20-letni Norvežan še pred strelom storil prekršek nad Diegom Carlosom, tako da je ostalo pri minimalni prednosti Borussie.

Le dve minuti kasneje pa je bil prav Haaland pod prekrškom, ko je po še enem posredovanju VAR-a Cakir pokazal na belo točko. Izvajal jo je prav Norvežan, a mu je Bono poskus zaustavil. Sevilla je krenila v protinapad, po nekaj sekundah pa je bilo jasno, da bo imel prvi napadalec domačih še eno priložnost. Vratar Seville je v trenutku strela namreč že zapustil golovo črto, v drugo pa je bil Haaland uspešnejši za 2:0. Po drugem zadetku, njegovem 20. na 14. tekmi v Ligi prvakov, je provokativno proslavljal prav pred vratarjem gostov, tako da so nogometaši Seville povsem izgubili živce, Haaland pa je zato prejel rumeni karton. A treba je poudariti, da se je Bono na praktično identičen način veselil, ko mu je prvo enajstmetrovko uspelo zaustaviti, za kar pa ni bil kaznovan z rumeno kaznijo.

