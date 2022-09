Borussia je povedla, Stones in Haaland odgovorila za zmago 2:1

Erling Braut Haaland je v zadnjih letih pustil izjemen pečat v Dortmundu, svoje poslanstvo pa od te sezone nadaljuje na Otoku, in glej ga zlomka, igra kroglic na žrebu je odločila, da se bo visokorasli Norvežan že v drugem krogu rednega dela Lige prvakov srečal s svojim nekdanjim klubom in nekdanjimi soigralci. Ne glede na to, da je Haaland igral proti "svojim", pa glede na svoje značajske karakteristike seveda ni "varčeval" z močmi in z naboji proti rumeno-črnim, ki so na Otok dopotovali po lepi uvodni zmagi proti danskemu prvaku.

Tekma se je začela mirno in brez večjih priložnosti na obeh straneh. Manchester City je pričakovano imel žogo več v svoji posesti, vendar v prvih 25 minutah ni ustrelil v vrata nasprotnika. Tako je ostalo tudi po prvih 45 minutah igre.

Tekma se je v drugem polčasu malo razživela. V 52. minuti je zapretil Marco Reus, ki je spretno preigraval v kazenskem prostoru domačinov in nevarno ustrelil, vendar mimo vrat Edersona. Borussia je zaživela in začela verjeti. Kmalu je tudi povedla. Po prekinitvi je do žoge prišel znova Reus, v osrčje kazenskega prostora je poslal nevarno žogo, ki jo je z glavo za vratarja Cityja poslal Bellingham. City je dolgo iskal odgovor in ga v 80. minuti vendarle našel. Junak je bil nepričakovan. Osrednji branilec John Stones je pred kazenskim prostorom nasprotnika prišel do žoge in močno ustrelil. Alexander Meyer, je bil nemočen. Štiri minute pozneje pa je zabil tisti na katerega so čakali vsi na stadionu Etihad. Na veliko sceno je, s pomočjo vrhunske podaje Joaa Cancela, stopil Erling Haaland in mojstrsko zadel za zmago svojega novega moštva 2:1. Na drugi tekmi v skupini G sta se Sevilla in Kopenhagen razšla brez zadetkov.