Borussia zaman 'jurišala' na vrata Tottenhama, Kane pokopal vse upe rumeno-črnih

Dortmundčani so (pričakovano) takoj pritisnili na londonska vrata in imeli od prve minute precej več od igre kot zelo previdno gostujoči nogometaši, ki so, več kot očitno, v Nemčijo dopotovali zgolj braniti izdatno prednost s prve tekme na Wembleyju (3:0).

Domači so bili zelo motivirani in tudi odločni, da pridejo do velikega rezultatskega zasuka, toda hud nalet Borussieni in ni prinesel pravega rezultata v obliki kakšnega gola v londonski mreži. Svoje je vedno znova dodajal tudi zelo razpoloženi francoski vratar na golu Tottenhama Hugo Lloris, ki je bil od prve minute na visokem nivoju in ves čas spravljal v obup domače napadalce. Čeprav so nogometaši Tottenhamakrčevito branili pa so kljub temu imeli najlepšo priložnost prvega polčasa, ko je proti golu Borussie pohitel Korejec Son Heung-min, a bil pri zaključnem strelu premalo natančen. Začetek nadaljevanja je bil na moč podoben scenariju iz prvega polčasa, ko so gostitelji še naprej (brezzobo) jurišali na vrata Londončanov, a niso bili dovolj odločni pred gostujočimi vrati, zato pa je v 53. minuti v svoji prvi pravi nevarni akciji na tekmi zablestel Harry Kane, ki je neubranljivo zadel z roba kazenskega prostora po protinapadu gostov. Zadetek v domači mreži je domače spravil v hude škripce, pred nemogočo misijo, saj so za napredovanje potrebovali kar pet golov. Zadetek v mreži Borussieje Tottenham dokončno "ustoličil" med osem ekip v Evropi.



Izid:

Borussia Dortmund -Tottenham 0:1 (0:0) /0:3*

Kane 49.



- izid prve tekme



Postavi:

Borussia Dortmund: Bürki, Wolf, Akanji, Weigl, Diallo, Witsel, Reus, Guerreiro, Sancho, Götze, Alcacer.

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Aurier, Davies, Sissoko, Winks, Eriksen, Son, Kane.