Borussia (M) z novo zmago še kar greni življenje Realu in Interju

Nogometaši Borussie Mönchengladbach so z novo zmago v Ligi prvakov, natančneje drugo letos, storili velik korak k napredovanju v izločilne boje. (Vsaj) mesto v Ligi Evropa imajo teoretično že zagotovljeno, v dobrem položaju pa so tudi kar se tiče Lige prvakov. To pa pomeni, da bo četa trenerja Marca Roseja močno zagrenila življenje bodisi Interju bodisi Real Madridu, ki sta veljala za favorita te skupine.

Za zmago na domačem Borussia-Parku v Mönchengladbachu so tokrat poskrbeli Lars Stindl (enajstmetrovka), Nico Elvedi in Breel Embolo, ki so napolnili mrežo Ukrajincev že v prvem polčasu, ter 35-letni bočni branilec Oscar Wendt z golom v drugem delu tekme. Nemci se bodo v zadnjih dveh krogih pomerili z Interjem in Realom, tako da imajo svojo usodo povsem v svojih rokah.

City ostaja stoodstoten

V skupini C ničesar naključju ne želi prepustiti Manchester City, ki je vpisal še četrto zmago in ostaja pri stoodstotnem izkupičku. Tokrat je četa Pepa Guardiole v gosteh premagala zasedbo Olympiacosa iz Pireja. V Ligi prvakov gre sinjemodrim bistveno bolje kot v domačem prvenstvu, kjer beležijo izjemno slab uvod v sezono 2020/21. Za Olympiacos poraz ni tragičen, saj s tremi osvojenimi točkami ostaja v boju za napredovanje iz skupine, a precej bo odvisno od nocojšnje tekme med Marseillom in Portom.

Liga prvakov, četrti krog skupinskega dela, izidi:

Skupina B:

Borussia Mönchengladbach - Šahtar Doneck 3:0 (3:0)

Stindl 17./11-m, Elvedi 34., Embolo 45+1.