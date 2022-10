Borussia pred svojimi navijači po presenečenje proti Cityju

Pep Guardiola se je v primerjavi s tekmo proti Brightonu konec prejšnjega tedna odločil za kar šest sprememb v prvi postavi. Sploh prvič bo za klub zaigral vratar Stefan Ortega Moreno . Zanimivo je tudi, da bosta od prve minute zaigrala kar dva napadalca – Erling Haaland in Julian Alvarez . Pri domačih je najbolj odmevala odsotnost Raphaela Guerreira , ki je bil vprašljiv, na koncu pa vendarle ni bil nared. V napadu domačih bo največ odvisno od nadarjenih Karima Adeyemija in Youssoufe Moukokoja .

V taboru Nemcev bodo ogromno stavili na bučno podporo svojih navijačev. "To je fantastičen stadion, vsi ga poznajo. Vzdušje je izjemno, igrajo atraktiven nogomet. Ko sem bil tukaj v Nemčiji, sem igral proti Jürgenu Kloppu in Thomasu Tuchelu (ko sta vodila BVB) in vedno so bile to težke tekme. Fantastično vzdušje, vesel sem, da sem se vrnil sem," je o kultni kulisi na Westfalnu pred tekmo povedal Pep Guardiola, ki se je z Borussio večkrat pomeril kot trener Bayerna.

Več sledi!