Borussia v Milanu tudi brez Reusa in Alcacerja

V 3. krogu skupinskega dela Lige prvakov milanski Inter nujno potrebuje zmago na San Siru, če želi ostati v igri za preboj v nadaljevanje tekmovanja. Italijansko moštvo ima v skupini F eno točko po dveh odigranih tekmah (poraz in remi), medtem ko so gostje iz Dortmunda vknjižili že štiri točke (zmaga in remi). Dobra novica za kapetana Samirja Handanovića in soigralce je dejstvo, da prihaja Borussia v Milano krepko oslabljena. Manjkal bo kapetan in "idelolog" igre moštva Marco Reus in napadalec Paco Alcacer. V moštvu je spet Jadon Sancho, ki je bil suspendiran za eno tekmo.

