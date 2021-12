Borussia bo v zimskem prestopnem roku 'kukala' v tabor Barce in Reala

Če je verjeti zapisom madridskega AS-a, prikimuje mu tudi nemški Bild , potem bo dortmundska Borussia že v januarskem prestopnem roku skušala pripeljati tri odmevne okrepitve. In to kar iz vrst najbolj uglednih klubov s Pirenejskega polotoka. "Rumeno-črni še niso vrgli puške v koruzo v boju za naslov nemškega prvaka. Navkljub kar zajetnemu točkovnemu zaostanku za vodilnim Bayernom, pa še niso rekli zadnje besede, kar potrjujejo napovedane okrepitve ," sporoča madridski športni časnik in hiti z imenovanjem treh odmevnih mož. "Potencialne okrepitve prihajajo kar iz Reala in Barcelone. Borussia želi okrepiti vsa mesta v ekipi, najbolj pa naj bi bila pereča vratarska pozicija, zato želijo iz Barce pripeljati njihovega prvega čuvaja mreže. Marc-Andre ter Stegen je prva želja vodilnih mož trenutno druge ekipe Bundeslige. Fanta želijo vrniti domov. Švicarski vratar Roman Burki uživa vse manj zaupanja v vratih Borussie. " A vodstvo rumeno-črnih gre še dlje ...

"V taboru katalonskega ponosa so našli še eno potencialno okrepitev. Osrednji vezist Riqui Puig je druga velika želja Nemcev." Borussia naj bi imela težave tudi v napadu in je rešitev našla v taboru madridskega Reala. "Luka Jović je sicer v zadnjem času v malce boljšem statusu v Madridu, a še vedno ni v prvem planu, in to želi izkoristiti vodstvo rumeno-črnih. Srb ob tem zelo dobro pozna Nemčijo in Bundesligo, saj je blestel v Frankfurtu pri Eintrachtu," opaža AS, ki trdi, da bi srbskega napadalca Borussia sprva vzela na posojo do konca sezone, nato pa bi sledil odkup. "Sploh, ker bo po koncu sezone nepreklicno odšel Norvežan Erling Braut Haland, Jović pa naj bi bil v prihodnje njegova potencialna zamenjava. Podobno je s Puigom, ki ni bil v prvem planu že pri Ronaldu Koemanu, a tudi zdajšnji trener Xavi Hernandez ga ne vidi v udarni enajsterici. Puig bo potencialna zamenjava za odhajajočega Juda Bellinghama. Otočan naj bi Dortmund zapustil že januarja," zaključuje madridski športni časnik.