'Naj bo tokrat zares tako, da na koncu vedno zmagajo Nemci'

Dortmundska Borussia ne namerava predčasno sleči hlač. Nikakor. Tudi vloge favorita nemška senzacija ne namerava prepustiti serijskim zmagovalcem Lige prvakov iz Madrida. Na druženju s sedmo silo je strateg rumeno-črnih Edin Terzić, ki ga imajo za "čudežnega trenerskega dečka" izstrelil, da so možnosti 50%-50% in da pričakuje tekmo, kjer utegne odločati prav vsaka podrobnosti. Kako se bo zares izšlo preverite v soboto zvečer od 20. ure na POP TV in VOYO.

Edin Terzić ve, kako se streže velikim. Borussia je na poti v finale Lige prvakov med drugim preskočila madridski Atletico, nizozemski PSV in tudi visokoleteči pariški PSG. Kot je sporočil armadi nemških novinarjev na poslednjem druženju s sedmo silo pred sobotni finalnim spopadom za laskavo lovoriko, za Borussio bi bila v primeru uspeha to drugič v zgodovini, na drugi strani pa Real napada petnajsto tovrstno lovoriko.

"Bi radi tudi vi v živo slišali, da smo slekli hlače in da priznavamo vlogo "spremljevalca" in da bomo le čakali, da se tekma konča in Real dvigne lovoriko? Od nas tega ne boste slišali, saj smo tu, da zmagamo in drugič v zgodovini pridemo na evropski vrh," je bil odločen Terzić, ki je pred točno enajstimi leti kot navijač spremljal tekmo svojih ljubljencev v finalu proti Bayernu ...

"Spomini? Odlično, razen končnega razpleta. Takrat je bila Borussia najmanj enakovredna, a zmagal je srečnejši," je s pogledom v preteklost končal strage rumeno-črnih, ki pričakuje, da bodo navijači Borussie, pegovorno zvesti a tudi fanatični, preglasili "galaktične" ... "Eno zmago bomo izbojevali še pred začetkom finala. Našim navijačem nihče ni kos in tudi Realoviu jim ne bodo. Vem tudi to, da nas bodo podprli v dobrem in slabim. Tudi če nam bo skozi tekmo kazalo slabše, bodo z nami," prepričan prvi mož Borussie, ki v prvenstvu ni blestela, tako da sezone skuša zaključiti z eno lovoriko. In to najbolj sijajno.

"Borussia si to zasluži. Ne zato, ker bi bil sebičen in zahteval lovoriko. Rad bi, da tokrat zmaga klub, ki je drugače ustrojen, kot nekateri veliki, ki so v zadnjih sezonah osvajali pokalm Lige prvakov. Vsa čas Realu, toda Borussia prinaša nogometno romantiko," je bil nostalgičen Terzić, ki mu obljubljajo blestečo trenersko kariero.

Na novinarski konferenci vprašanj o njegovi trenerski prihodnosti sicer ni bilo, toda na dlani je, da korenin na klopi rumeno-črnih ne bo pustil ... V primeru morebitnega finalnega zmagoslavja mu bo cena še bolj zrasla in težko je pričakovati, da ga bo vodstvo rumeno-črnih zadržali še kaj več kot za sezono-dve ... "Naj tokrat zares velja pravilo, da je nogomet šport, v katerem na koncu zmagajo Nemci," je zaključil druženje s sedmo silo Terzić.