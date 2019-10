Borussiin Sancho za zamujanje plačal 100 tisoč evrov kazni

Angleški reprezentant je na trening dortmundske Borussie prišel z več kot 234-urno zamudo, potem ko je bil v kadru na dveh reprezentančnih tekmah. Sledila je klubska kazen, nogometaš mora plačati 100 tisoč evrov kazni, poleg tega je bil suspendiran za eno tekmo, je poročal nemški Bild. To je bila tekma nemškega prvenstva z Borussio iz Monchengladbacha."Imamo odgovornost do kluba in, v tem primeru, tudi za "higieno" ekipe. To je kazen le za eno tekmo. Jadon je dober fant, vendar je še mlad, zato smo se odločili, da ga ne vpokličemo za to tekmo," je o kazni dejal menedžer športni direktor Michael Zorc.

Dobra vest za navijače je, da bo Sancho na voljo trenerju Lucienu Favru za sredino tekmo Lige prvakov, ko milanski Inter gosti Borussio (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40).

Obenem je 19-letni nogometaš moral trening oddelati sam, individualno, po pisanju nemških časnikov pa to tudi ni njegov prvi prekršek, kar se tiče zamude. Borussio v sredo čaka tekma v Milanu, Inter na čelu z vratarjem Samirjem Handanovićem gosti nemško zasedbo. Borussia je po dveh krogih na prvem mestu skupine F s štirimi točkami, enako jih ima Barcelona, Inter je tretji le z eno osvojeno teočko po dveh krogih skupinskega dela.