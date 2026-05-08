Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Brečko in Grabić o spopadu najboljše obrambe in najučinkovitejšega napada

Ljubljana, 08. 05. 2026 20.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
PSG - Arsenal

Prvič v zgodovini Arsenal ali drugič zapored PSG? To je vprašanje, ki pred zadnjim dejanjem letošnje Lige prvakov, velikim finalom v Budimpešti, še visi v zraku. V vlogi favoritov so Parižani. Arsenalu v prid govori dejstvo, da sploh še niso izgubili v tej evropski sezoni, hkrati se lahko pohvalijo z najboljšo obrambo. In kako o finalistih razmišljata Mišo Brečko in Dejan Grabić?

Po brezhibno opravljenem ligaškem delu je Arsenal pred izločilnimi boji veljal za prvega favorita. Vendar so aktualni prvaki na poti do novega finala tako navdušili, da jim stavnice zdaj dajejo prednost. "Glede na to, da je finale Lige prvakov, izrazitega favorita ni. Je pa Pariz boljša ekipa. Sploh na teh dveh tekmah proti Bayernu so res pokazali odlične predstave, to drugo tekmo so še dosti bolje odigrali v obrambi," meni dolgoletni slovenski reprezentant Mišo Brečko, Dejan Grabić pa dodaja, da imajo zelo učinkovite napadalce, ki jih je težko zaustaviti.

Sogovornika sta poudarila, da tudi zmaga topničarjev ne bi bila presenetljiva. "Arsenal je kompletna ekipa, ima fantastično sezono. Tudi nekaj poškodovanih naj bi se vrnilo do finala," je pred finalom, ki prinaša spopad najboljše obrambe in najučinkovitejšega napada, povedal Grabić. "Če ne dobiš zadetka, imaš velike možnosti za uspeh. Je pa res, da je Pariz odlična ekipa. Obeta se nam dober finale," je še dejal Brečko.

nogomet liga prvakov finale psg arsenal mišo brečko dejan grabić

Krvav pretep v Madridu: nezavestni Valverde pristal v bolnišnici

24ur.com Pochettino: Čas je za prvi Cityjev evropski poraz v sezoni
24ur.com Hummels: Nič ne bi imeli proti, če Parižani izpadejo
24ur.com Thomas nikoli ni izgubil na Bernabeuu, Carlo proti Bayernu. Kdo bo klonil?
24ur.com Kdo se je odrezal najbolje in kdo najslabše?
24ur.com Ranjena velikana v boju za evropsko preživetje
24ur.com Žreb četrtfinalnih dvobojev Lige prvakov: kaj na to pravijo naši zahodni sosedi?
24ur.com Kdo bo novi evropski prvak? Izid napovedala priljubljena slonica
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake
Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699