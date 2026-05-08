Brečko in Grabić o spopadu najboljše obrambe in najučinkovitejšega napada

Po brezhibno opravljenem ligaškem delu je Arsenal pred izločilnimi boji veljal za prvega favorita. Vendar so aktualni prvaki na poti do novega finala tako navdušili, da jim stavnice zdaj dajejo prednost. "Glede na to, da je finale Lige prvakov, izrazitega favorita ni. Je pa Pariz boljša ekipa. Sploh na teh dveh tekmah proti Bayernu so res pokazali odlične predstave, to drugo tekmo so še dosti bolje odigrali v obrambi," meni dolgoletni slovenski reprezentant Mišo Brečko, Dejan Grabić pa dodaja, da imajo zelo učinkovite napadalce, ki jih je težko zaustaviti.

Sogovornika sta poudarila, da tudi zmaga topničarjev ne bi bila presenetljiva. "Arsenal je kompletna ekipa, ima fantastično sezono. Tudi nekaj poškodovanih naj bi se vrnilo do finala," je pred finalom, ki prinaša spopad najboljše obrambe in najučinkovitejšega napada, povedal Grabić. "Če ne dobiš zadetka, imaš velike možnosti za uspeh. Je pa res, da je Pariz odlična ekipa. Obeta se nam dober finale," je še dejal Brečko.