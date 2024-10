Borussia, Bayer in Brest do druge zmage, slavili še Barcelona, City in Inter

Nogometaši nemških ekip, dortmundske Borussie in Bayerja iz Leverkusna, so v drugem krogu lige prvakov prišli do druge zmage in se zavihteli na vrh lestvice ligaškega dela. Maksimalen izkupiček ohranja tudi francoski Brest. Do prve zmage so prišli nogometaši Barcelone, ki so 5:0 ugnali Young Boys, prepričljivo pa so slavili tudi nogometaši Manchester Cityja (4:0) in Interja (4:0).