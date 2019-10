Messi, Ronaldo in še nekateri zaradi brexita brez izločilnih bojev LP?

Nihče ne more točno napovedati vplivov brexita, toda razkol med Evropsko unijo (EU) in Združenim kraljestvom bo gotovo močno "udaril" po športnikih, ki si kruh služijo v Veliki Britaniji. Tudi vsemogočnemu otoškemu nogometnemu tekmovanju Premier League brexit najverjetneje ne bo prinesel nič dobrega, potem ko se je elitno prvenstvo, v katerem poleg angleških sodelujejo tudi valižanski klubi, v zadnjem desetletju uveljavilo kot najdonosnejše v Evropi.

Če je večina ocenjevalcev v zadnjih mesecih pri ocenjevanju vplivov brexita omenjalo predvsem težave mladih nogometašev, pa bi lahko veliko večje težave nastopile tudi takrat, ko govorimo o že uveljavljenih in celo največjih zvezdnikih. Lionel Messiin Cristiano Ronaldosta namreč med številnimi nogometaši, ki so v zadnjih letih dobili pogojno zaporno kazen zaradi utaje davkov. Tovrstne kazni nogometašem do sedaj niso preprečevale vstopa v Veliko Britanijo, razen v primerih, ko bi lahko omenjene osebe predstavljale grožnjo za državno varnost, a z brexitom naj bi se to končalo.

Finala Eura 2020 in Lige prvakov 2023 na Wembleyju

Messi, Ronaldo in ostali športniki s pogojnimi zapornimi kaznimi ne bi smeli vstopiti v državo, če bi žreb Barceloni in Juventusu denimo v osmini finala Lige prvakov namenil katerega od angleških tekmecev (letos v skupinskem delu nastopajo Liverpool, Manchester City, Tottenham in Chelsea). Odvetnik pisarne Lewis Silkin, Andrew Osbourne, ki je specializiran za to področje, je za več otoških medijev pojasnil, da obsojenci iz držav EU, tudi v primeru pogojnih zapornih kazni, "ne bodo imeli dovoljenega vstopa v Združeno kraljestvo".

Ronaldo je pogojno obsojen na 23 mesecev zaporne kazni zaradi davčne utaje oziroma prevare, Messi na 21 mesecev, tu je še brazilski branilec Real Madrida Marcelo (štirje meseci pogojne zaporne kazni), nedavno pa so za krivega spoznali tudi napadalca Atletico Madrida, Brazilca s španskim potnim listom Diega Costo. Težave bi za omenjene nogometaše nastopile tudi v primeru gostovanj njihovih ekip oziroma reprezentanc na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu, kjer bi lahko v naslednjih mesecih oziroma letih igrali z reprezentancami.

Zanimivo bo torej videti, kakšno rešitev bodo poiskali za prihajajoče evropsko prvenstvo, čigar zaključek bo leta 2020 gostil ravno londonski Wembley. Ta bo pripravil tudi finale Lige prvakov leta 2023.