Brez kazni: Uefa ne vidi nič spornega v tanku pred beograjskim stadionom

Kot je še poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, ki se sklicuje naRadio Svobodna Evropa, so navijači tank, po katerem so narisali rdeče-bele klubske barve ter grb Crvene zvezde, kupili na vojaškem odpadu v Leskovcu. Pripeljali in postavili pa so ga pred severno tribuno v torek pred odločilno tekmo kvalifikacij za Ligo prvakov. Navijaška skupina Crvene zvezde, Delije, je pri pristojnih oblasteh dobila dovoljenje za postavitev tanka s klubskimi barvami in oznakami, za kar so si prizadevali že nekaj let. Postavitev tanka ni bila povezana z odločilno tekmo kvalifikacij za Ligo prvakov, je po poročanju Radia Svobodna Evropa sporočila Uefa. Crvena zvezda se je uvrstila v skupinski del elitnega evropskega nogometnega tekmovanja, potem ko je v Beogradu dosegla neodločen izid 1:1 s švicarskim Young Boys Bern. Evropsko jesen v elitnem tekmovanju so si rdeče-beli zagotovili na podlagi večjega števila golov v gosteh. V Bernu sta se ekipi tudi razšli z remijem 2:2.

Crvena zvezda bo sicer zgolj z uvrstitvijo v skupinski del Lige prvakovzaslužila 15,2 milijona evrov, kolikor bo klubom izplačala Evropska nogometna zveza. Beograjčani pa si lahko obetajo še dodatna dva milijona evrov na podlagi desetletnega količnika, neupoštevajoč prihodke od prodaje vstopnic in marketinga. Postavitev tanka ni vznemirila Švicarjev, je pa povzročila precejšnje vznemirjenje na Hrvaškem, kjer so se na družbenih omrežjih in medijskih spletnih portalih vrstili zapisi, da gre za provokacijo, češ da naj bi bil stari jugoslovanski tank model T-55, izdelan v Sovjetski zvezi, uporabljen v bojih v Vukovarju med osamosvojitveno vojno na Hrvaškem.