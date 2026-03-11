Mikel Arteta ni podcenjeval svojega tekmeca in je na teren poslal svojo najmočnejšo enajsterico. Po poročanjih o morebitni poškodbi Williama Salibe, se je Francoz, na veselje gostujočih navijačev, vendarle pojavil med prvih enajst. Arteta ne more računati na Martina Odegaarda, Mikela Merina in Leandra Trossarda.
Brezhibni Arsenal v Leverkusnu lovi pomembno prednost na prvi tekmi (0:0)*
Drugi dan uvodnih tekem osmine finala Lige prvakov sta odprla Bayer Leverkusen in Arsenal. Topničarji v Nemčiji nastopajo v vlogi velikih favoritov, v letošnji sezoni so varovanci Mikela Artete zmagali na prav vseh tekmah elitnega evropskega tekmovanja. A tudi lekarnarji si pred domačimi navijači želijo iztržiti čim boljšo popotnico pred povratno tekmo v Londonu.
