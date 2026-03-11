Naslovnica
Zgodba se razvija

Brezhibni Arsenal v Leverkusnu lovi pomembno prednost na prvi tekmi (0:0)*

Leverkusen, 11. 03. 2026 18.42 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Inter - Arsenal

Drugi dan uvodnih tekem osmine finala Lige prvakov sta odprla Bayer Leverkusen in Arsenal. Topničarji v Nemčiji nastopajo v vlogi velikih favoritov, v letošnji sezoni so varovanci Mikela Artete zmagali na prav vseh tekmah elitnega evropskega tekmovanja. A tudi lekarnarji si pred domačimi navijači želijo iztržiti čim boljšo popotnico pred povratno tekmo v Londonu.

Mikel Arteta ni podcenjeval svojega tekmeca in je na teren poslal svojo najmočnejšo enajsterico. Po poročanjih o morebitni poškodbi Williama Salibe, se je Francoz, na veselje gostujočih navijačev, vendarle pojavil med prvih enajst. Arteta ne more računati na Martina Odegaarda, Mikela Merina in Leandra Trossarda.

Katalonski navijač za 600 kilometrov zgrešil stadion Newcastla

