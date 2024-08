Buffon bo iz rok Čeferina prejel posebno priznanje

Gianluigi Buffon je ena (naj)večjih nogometnih in športnih legend. Za njim je bogata vratarska kariere, uspešen in čislan pa je bil tudi kot človek. Vse to in še kakšen razlog so botrovali k odločitvi predsednika Uefe Aleksandra Čeferin, da mu podeli posebno priznanje Uefe, ki gre v roke športnikom za posebne dosežke, bodisi je to v svetu nogometa kot tudi na vsakdanji življenjski poti. Buffon bo postal peti Italijan s tem laskavim priznanjem. pred njim je ta čas pripadla Paolu Maldiniju, Gianniju Riveri, Arrigu Sacchiju in Francescu Tottiju.