Buffonovo slovo od Paris Saint-Germaina

Enainštiridesetletni Gianluigi Buffon je bil član pariške zasedbe le eno sezono, svoje slovo od soigralcev je objavil tudi na Instagramu, kjer je med drugim zapisal:"Ernest Hemingway je napisal, da na svetu obstajata le dve mesti, kjer lahko živimo srečno: doma in v Parizu. Ti dve stvari se zame podvajajo, Pariz bo, na svoj način, zame vedno tudi del doma. Hvala vsem, da sem imel priložnost živeti tukaj. Pred 12 meseci sem prišel poln zagona in bil deležen lepega sprejema pri naivjačih. Hvala vsem iz srca. Danes se končuje moja avantura zunaj Italije, PSG je predlagal podaljšanje pogodbe, a nisem se počutil, da bi jo sprejel, ker me vodi želja, da se pripravim na nove življenjske izkušnje in nove profesionalne izzive."

buffon

V dresu PSG je osvojil naslov državnega prvaka, ostal pa praznih rok v pokalnem tekmovanju in tudi v Ligi prvakov, kjer je bil pariški klub eden od favoritov za končno zmago, a je (pre)hitro končal z nastopi, saj jih je že v osmini finala izločil Manchester United. Buffon je najbolj zvezdne trenutke doživel pri Juventusu, kjer je skupaj osvojil celo kopico lovorik.