Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Busquets napovedal konec kariere

Miami, 26. 09. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Nekdanji nogometaš Barcelone, Interja Miamija in španske reprezentance Sergio Busquets je sporočil, da se bo po koncu sezone 2025 ameriškega prvenstva športno upokojil. Sedemintridesetletni vezist je to sporočil v objavi na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To bodo moji zadnji meseci na igrišču. Upokojujem se zelo srečen, ponosen, izpolnjen in predvsem hvaležen," je Sergio Busquets povedal v videoposnetku na Instagramu. "Iskrena hvala vsem in nogometu za vse. Vedno boste del te moje čudovite zgodbe."

Busquets, eleganten in spreten igralec, znan po svoji mirnosti in mirnosti z žogo, velja za enega najboljših obrambnih vezistov v zgodovini. Bil je ključna osebnost pri devetih zmagah v španski ligi z Barcelono in je klubu pomagal osvojiti tudi tri naslove v Ligi prvakov.

Bil je član španske reprezentance, ki je leta 2010 osvojila svetovno prvenstvo in leta 2012 evropsko prvenstvo, za furijo pa je zbral 143 nastopov. Po svetovnem prvenstvu leta 2022 se je upokojil od reprezentančnega dresa, leta 2023 pa se je odpravil v ZDA in se pri Interju Miamiju povezal z nekdanjim soigralcem pri Barceloni, argentinskim superzvezdnikom Lionelom Messijem.

nogomet Busquets
Naslednji članek

Umrl nekdanji mladinec Arsenala

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
26. 09. 2025 08.58
Kje pa se je skrival 10 let?
ODGOVORI
0 0
Penal za real madrid
26. 09. 2025 08.56
Eden najboljših na svojem položaju.bil je v zlati generaciji barcelone in španske reprezentance.osvojil je vse kar se je dalo.srečno na nadaljni poti
ODGOVORI
0 0
Maxx365
26. 09. 2025 08.18
+1
Respect.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256