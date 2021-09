Busquets: poraz z 2:8 je preteklost, tokrat bo drugače

Nogometno poslastico med Barcelono in Bayernom si boste v Sloveniji lahko ogledali le na VOYO in Kanalu A. Prenos se v torek prične ob 20.30.

In res se je marsikaj spremenilo: Kataloncev več ne vodi Quique Setien , pač pa je tu Ronald Koeman , ki se je moral posloviti tudi od prvega zvezdnika Lionela Messija , sam pa se je že pred časom odrekel Luisu Suarezu, ni več niti Antoina Griezmanna, ki se je vrnil k Atleticu. Tudi pri Bayernu, ki je tistega leta osvojil Ligo prvakov, je prišlo do precej sprememb. Šele nekaj mesecev zasedbo Bayerna vodi Julian Nagelsmann , odšlo je nekaj igralcev, a jedro Bayernove zasedbe ostaja enako. Predvsem bo tudi tokrat strah in trepet Robert Lewandowski, ki je ob zmagi Bayerna z 8:2 zabil en gol. Pod dva se je podpisal Philippe Coutinho , ki se je vrnil k Barceloni in bo tokrat ena nevarnost manj za Katalonce.

"Šli smo skozi težka obdobja v zadnjih letih. Veliko se je spremenilo v organizaciji kluba, sploh po pandemiji. Koeman ima velik vpliv na igralce in ve, kaj hoče," je pred spopadom z Bayernom, ki ob novih taktičnih zamislih trenerja Nagelsmanna igra vse bolje, optimističen Busquets. "Na koncu se tekmo dobi ali izgubi. V svoji karieri sem dobil veliko tekem in osvojil precej lovorik. Ne razmišljam negativno. Vemo, kaj želimo storiti na igrišču in želimo si začeti na najboljši možen način," je še dodal kapetan Blaugrane.

Ta je pozdravil izjemno hitro vključitev Memphisa Depaya v Barcino ekipo. Nizozemski napadalec je hipoma postal eno glavnih orožij katalonske zasedbe. "Dobro je začel, pomaga ekipi z goli in podajami. Mislim, da je to izjemna okrepitev. Dobro se je povezal z navijači in jih navdušil. Ima izjemne predispozicije, poleg tega je že poznal trenerja in nekatere igralce," je o Depayu povedal Busquets.