Guardiola: Povratna tekma z Realom? Imamo jo nekje zadaj v glavi

Zadnji zmagovalci angleške Premier League se na nadaljevanje tekmovalne sezone pripravljajo po navodilih in pod strogimi ukrepi, ki jih je zaukazala britanska vlada. " Sledimo protokolu in se držimo pravil. Moramo. Vsi se moramo ravnati po tem. Je malce čudno, a važno je, da smo se vrnili temu, kar najraje počnemo. Vrnili smo se nogometu ," je za Sky Sports razpredal Pep Guardiola , ki je med divjanjem koronavirusa ostal brez matere.

"Kot so pred dnevi potrdili v klubu, je Guardiolova 82-letna mama Dolors Sala Carriov Manresi pri Barceloni podlegla bolezni," pišeSky Sports in dodaja, da je bil trener Cityja prijetno presenečen nad fizičnim stanjem varovancev ob povratku v trening center. "Odlično so delali med prisilno pavzo. Fantje so na zavidljivi ravni telesne pripravljenosti. Dobro je to vedeti pred glavnim delom priprav."