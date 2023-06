Calhanoglu pred 'domačim' finalom: To bo zame res posebna tekma!

Želi pa si postati prvi Turek, ki bi tudi osvojil lovoriko z velikimi ušesi. "Res si želim zmagati. Vem, da bo težko premagati City, a verjamem, da jih lahko in da jim lahko zadanem. So res dobra ekipa, a če damo vse od sebe, jih lahko premagamo."

Kapetan turške reprezentance bo peti igralec Turčije v finalu Lige prvakov: "To mi veliko pomeni, zelo sem ponosen na to. Zelo sem vesel, da sem tukaj. Moja država bo navijala zame kot turškega igralca."

"Smo dobro pripravljeni in verjamem, da so tudi oni. Vsi poznate City in veste, kako dobri so. Ključno je, da damo vse od sebe, in verjamem, da bomo zmagali," je z odgovarjanjem na novinarska vprašanja začel Interjev ofenzivni vezist Hakan Calhanoglu .

"Naše nasprotnike smo preučili. Jutri bomo pokazali, kaj zmoremo. Igrati moramo brez strahu. Še enkrat moramo dokazati, da smo to sezono dominantni na velikih tekmah. Vemo, kaj zmoremo, in to bomo tudi pokazali," je prepričan Calhanoglu, ki je minuli teden z Interjem osvojil tudi italijanski pokal.

"To bo zame res posebna tekma. Posebno je igrati v svoji državi. Želim uživati v tem trenutku. Morda se to ne bo nikoli več ponovilo. Vem, da imam podporo mnogih, in ne želim jih razočarati. Ne čutim pritiska. Po zmagah nad drugimi ekipami v tej sezoni sem imel samozavest in zato še naprej zaupam vase in v ekipo," je o igranju v domovini povedal sicer v Nemčiji rojeni nogometaš.

"Seveda sanjam o tem, da dvignem ta pokal. O tem sanjam že od otroštva," je za konec še dodal Calhanoglu.

Po opravljenih medijskih obveznostih pa so Nerazzurri takoj odhiteli na zelenico stadiona Atatürk, kjer so opravili prvi in hkrati edini trening (na tej zelenici) pred velikim finalom.