Can 'šokiran', ker ga z Mandžukićem ni v ekipi Juventusa za LP

Emre Can je na reprezentančnem zboru nemške reprezentance dejal, da je "izjemno šokiran", potem ko je postalo jasno, da ga klubski trener Maurizio Sarri ni uvrstil v ekipo Juventusa za skupinski del Lige prvakov. Can naj bi se z vodilnimi pri Torinčanih pogovoril ob povratku na Apeninski polotok, član kluba je sicer od poletja 2018, ko je brez odškodnine zapustil Liverpool. Can vodstvo "stare dame" tudi obtožuje, da ni držalo besede, ko se je poleti pogajal za prestop k Paris Saint-Germainu.

Sarri v 22-člansko ekipo sicer ni uvrstil niti hrvaškega napadalca Maria Mandžukića, ki ima med privrženci belo-črnih povsem drugačen status kot Can, ki se v Torinu ni najbolje uveljavil.

'Nisem dobil nobenega pojasnila'

"To je bilo zame izjemen šok. Pogovor je trajal manj kot minuto," je bil v Hamburgu pred novinarskimi mikrofoni jezen Can, ki ga z Nemci čaka kvalifikacijska tekma za nastop na Euru 2020 proti stari rivalki Nizozemski.

"Nisem dobil nobenega pojasnila. To me jezi. Vznemirjen sem. Sprejel bom lastne zaključke in se pogovoril s klubom, ko se enkrat vrnem iz reprezentance,"dodaja Can, čigar prihodnost je bila v zraku vse do zaprtja prestopnega roka, a na koncu se je odločil ostati v Juventusu.

Njegov pogoj je bila uvrstitev v ekipo za Ligo prvakov

"Klub mi je prejšnji teden povedal in obljubil različne reči. Pariz je bil ena od možnosti. A odločil sem se ostati pri Juvetu pod pogojem, da sem del ekipe za Ligo prvakov,"je še povedal Can. V skupinskem delu za serijske italijanske prvake seveda ne bo igral niti izkušeni branilec Giorgio Chiellini, ki je po težji poškodbi kolena že prestal operacijo in bo v najboljšem primeru na voljo za zadnjih nekaj tekem sezone v Serie A in Ligi prvakov.

Sezono v najelitnejšem evropskem tekmovanju eni od favoritov za končno zmago začenjajo z zvezdniškim obračunom proti madridskemu Atleticu, kar bo ponovitev lanskega para osmine finala, ki se je po zmagi Madridčanov z 2:0 na prvi tekmi razpletel z napredovanjem Juveta (3:0), za katerega je s hat-trickom v mreži Jana Oblaka poskrbel Cristiano Ronaldo.

