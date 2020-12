Junak zmage nad Ajaxom: Vedno sem si govoril, da bo nekoč prišla moja priložnost

Torkova zmaga Liverpoola nad Ajaxom je ponudila nepričakovanega junaka. Z nekaj izjemnimi posredovanji se je v vratih Redsov proslavil 22-letnik Caoimhin Kelleher, ki je priložnost dobil ob odsotnosti prvega vratarja Alissona in medli formi izkušenega Adriana. Irec je po tekmi za spletno stran Redsov povedal, da je na to priložnost čakal vrsto let in da je presrečen, ker jo je izkoristil na takšen način.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 13:07 audio-control-play-line Vrhunci torkovih tekem petega kroga skupinskega dela Lige prvakov (2. del) 01:22 audio-control-play-line Gol Curtisa Jonesa na tekmi Liverpool - Ajax icon-chevron-left icon-chevron-right