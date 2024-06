Capello: Ancelotti? On je gospod Lige prvakov

Carlo Ancelotti je vnovič "pustošil" v Ligi prvakov. Real je serijski osvajalec najbolj eminentnega evropskega klubskega tekmovanja, ki ga je osvojil petkrat, dvakrat kot igralec z Milanom, trikrat pa na klopi belega baleta. Tudi londonski večer je bil, po skromnem prvem polčasu in boljšem nadaljevanju Reala, belo obarvan, 65-letni Italijan pa je večer končal na rokah svojih varovancev. "Carleto? On je najboljši trener na svetu, on je gospod Lige prvakov," nam je v hitrem pogovoru na stadionu Wembley "zaupal" legendarni italijanski trener Fabio Capello.

Luis Nazario de Lima Ronaldo in Fabio Capello. Italijan je v svoji bogati akreiri nekaj časa vodil tudi Real. FOTO: 24ur.com icon-expand

Fabio Capello je prav tako vodil madridski Real, a z njim ni osvojil Lige prvakov. To je trikrat uspelo njegovemu nekdanjemu varovancu Carlu Ancelottiju. In glej ga zlomka, Capello, ki prihaja iz soseščine in je otroštvo preživel skorajda tik ob slovensko-italijanski meji, je bil nekoč tudi trener Carla Ancelottija in je imel to čast, da je "Carleto" odigral svojo zadnjo tekmo v karieri ravno pod taktirko velikega Capella. V dresu Milana. "Ker imate ta podatek, vam namenim še kakšno minuto več," nas je presenetil izkušeni strateg, ki deluje za znano italijansko medijsko hišo in je finale v Londonu komentiral v eminentni družbi Alessandra Del Piera in Estebana Canbiassa. Verjetno je znanje italijanščine pripomoglo, da je 77-letni trener, ki prihaja iz bližnjega Škocjana ob Soči, dlje časa preživel v naši družbi.

Esteban Cambiasso in Fabio Capello med finalom LP na Wembleyju FOTO: 24UR icon-expand

"Poznate anekdoto? Carlo je bil moj igralec pri Milanu in na tekmi, bila je to njegova zadnja v karieri, mislim, da je bilo to proti Veroni, sem ga zamenjal ob polčasu. Ni bil dober, slabo je igral in posegel sem po menjavi. Mislim, da mi še dandanes tega ni oprostil," je bil nasmejan Capello in nato zlival salve hvale na račun serijskega zmagovalca. Tako Lige prvakov kot španskega prvenstva. "Carlo je gospod Lige prvakov. On je po mojem mnenju najboljši trener na svetu, kar je dokazal tudi v Londonu. Taktične zamisli ob polčasu so povsem spremenile tok dogajanja na travniku," je videl Capello in pohvalil tudi Borussio ter nadarjenega trenerja Edina Terzića, ki je podredil Real v prvem delu.

Carlo Ancelotti je Ligo prvakov osvojil trikrat kot trener. Dvakrat tudi kot igralec Milana FOTO: AP icon-expand