Lahko Ancelotti osvoji še peto Ligo prvakov v trenerski karieri?

Čez nekaj dni se začenjajo četrtfinalni obračuni Lige prvakov in že prvi je vreden finala. 14-kratni evropski prvaki v torek na Santiagu Bernabeu gostijo aktualne prvake. Gre za obračun glavnih favoritov za naslov, hkrati pa tudi za spopad Carla Ancelottija in Pepa Guardiole, dveh najbolj slovitih trenerjev našega časa.

64-letni Italijan je edini strateg, ki se lahko pohvali s štirimi evropskimi lovorikami, proti Cityju pa bo vodil že 200. tekmo v najelitnejšem klubskem tekmovanju. Tudi to je mejnik, ki ga ni dosegel še noben trener v moderni različici Lige prvakov. Uspešen že v prvo Carlo Ancelotti je trenerski krst med evropsko elito doživel leta 1997 na klopi Parme, sledilo je dvoletno obdobje na trenerskem stolčku Juventusa, leta 2001 pa se je preselil k Milanu, s katerim je kot igralec dvakrat osvojil Ligo prvakov. Prvi finale je dočakal v sezoni 2002/03, ko se je pomeril prav proti Juventusu. Navijači na Old Traffordu v 120 minutah niso videli niti enega zadetka, prestižno trofejo pa so rossonerom z uspešno izvedenimi enajstmetrovkami zagotovili Andriy Shevchenko, Alessandro Nesta in Serginho.

Slavje nogometašev Milana po finalu Lige prvakov leta 2003. FOTO: AP icon-expand

Noč v Istanbulu Finale leta 2005, na podlagi katerega so leta 2014 izdali film. Tekma, ki se je v zgodovino Liverpoola zapisala z zlatimi črkami, navijačem Milana pa se ob omembi slednje stemni pred očmi. Varovanci Ancelottija so preko legendarnega kapetana Paola Maldinija povedli že po manj kot minuti, pred odhodom na odmor pa je dvakrat zabil še Hernan Crespo. Nogometaši Liverpoola so rezultat poravnali po dobre četrt ure igre v nadaljevanju in slavili po izvajanju najstrožjih kazni, Ancelottiju pa do tega dne zadali najbolj boleči poraz v karieri.

Kapetan Milana Paolo Maldini leta 2005 ni dvignil najelitnejše klubske nogometne lovorike. FOTO: AP icon-expand

Sladko maščevanje Dve leti po zgodovinskem finalu v Istanbulu sta se v Atenah ponovno pomerila Milan in Liverpool. Ancelotti ni upal niti pomisliti, da bi izgubil še drugi finale v treh letih, po zaslugi Filippa Inzaghija pa do tega tudi ni prišlo. Italijanski napadalec je z dvema zadetkoma poskrbel, da se je šestim trofejam Lige prvakov v klubski vitrini pridružila še sedma, Milan pa je do danes, kljub temu, da se od leta 2007 več ni uspel prebiti do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja, druga najuspešnejša ekipa v omenjenem tekmovanju.

Carlo Ancelotti po finalu v Atenah. FOTO: AP icon-expand

Prvo madridsko obdobje Po dveh letih na klopi Chelseaja in dveh sezonah v Parizu je Ancelotti odpotoval v špansko prestolnico ter v kraljevem klubu nasledil Joseja Mourinha. Italijanski strokovnjak je že v prvi sezoni v Madrid prinesel 'La Decimo' (deseti naslov v Ligi prvakov op. a.), na katero so navijači belega baleta čakali od leta 2002. Osvojitev slednje pa je bila vse prej kot lahka, a zelo sladka. Na obračunu mestnih rivalov je za prednost Atletica v 36. minuti poskrbel Diego Godin, varovanci Diega Simeoneja pa so minimalno prednost držali vse do sodnikovega dodatka drugega polčasa. Tekla je 93. minuta, ko je Luka Modrić s podajo iz kota našel Sergia Ramosa, slednji pa je po strelu z glavo premagal Thibauta Courtoisa in izsilil podaljške v Lizboni. Prvi podaljšek se je končal brez zadetkov, v 110. minuti pa je Gareth Bale zadel za preobrat in popolnoma strl colchonerose. Atleti so vse moči usmerili v napad, kar sta v izdihljajih tekme izkoristila Marcelo in Cristiano Ronaldo, ki sta zadela za končno zmago s 4:1.

Drugo madridsko obdobje 64-letni Italijan je leta 2015 zapustil Madrid, galaktiki so nato pod taktirko Zinedina Zidana osvojili tri zaporedne Lige prvakov, Ancelotti pa se je v kraljevi klub ponovno vrnil leta 2021 in, tako kot v prvem obdobju, takoj pometel z evropsko konkurenco. Madridčani so na poti do finala izločili PSG, Chelsea in Manchester City, v finalu pa jih je čakal še en angleški velikan, Liverpool. Po tem, ko navijači na stadionu v francoskem Saint-Denisu v prvem polčasu niso videli zadetkov, je za edini gol na obračunu v 59. minuti zabil Vinicius Junior in poskrbel, da nogometaši Reala na desnem rokavu nosijo logotip Lige prvakov s številko 14.

Slavje nogometašev Real Madrida po osvojitvi 14. Lige prvakov. FOTO: AP icon-expand

Bo Ancelotti v Madrid pripeljal še 15. naslov? Ancelottijevi varovanci so v lanski sezoni izpadli v polfinalu proti Manchester Cityju, ki je nato prvič v klubski zgodovini osvojil težko pričakovano Ligo prvakov, kluba pa se bosta letos pomerila že v četrtfinalu. Prva tekma finala pred finalom bo odigrana v torek na stadionu Santiago Bernabeu, kluba, ki sta pred žrebom parov veljala za prva favorita za osvojitev letošnje izvedbe, pa bosta vsekakor poskrbela za pravi spektakel. Bo legendarnemu Italijanu letos še petič v trenerski karieri uspelo stopiti na evropski vrh?