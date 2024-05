Ancelotti pred derbijem v Madridu: Bayern je bil na prvi tekmi boljši od nas

Na voljo je le še ena finalna vstopnica, za katero se merita Real Madrid in Bayern München. Španci in Nemci so se na prvi tekmi razšli brez zmagovalca (2:2), čeprav je trener novopečenih španskih prvakov Carlo Ancelotti priznal, da je bil Bayern boljši. A povratna tekma, na kateri bo imel Real prednost domačega terena, bo po besedah prekaljenega Italijana zgodba zase. Povratni obračun Reala in Bayerna lahko skupaj z bogatim studijskim delom od 20.30 dalje v živo gledate na Kanalu A in VOYO.

"Oba kluba sta si podobna. Imata bogato tradicijo in zgodovino, oba sta uspešna tudi v Ligi prvakov. Drug drugega spoštujemo, kar je edino pravilno, ker je treba vsakega tekmeca, ki se uvrsti v polfinale kakšnega tekmovanja, spoštovati. Bayern se je na prvi tekmi odrezal odlično, bili so boljši od nas, a povratna tekma je zgodba zase," je na novinarski konferenci pred povratnim srečanjem Reala in Bayerna povedal Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti

64-letni Italijan je z Realom že dvakrat osvojil elitno evropsko klubsko tekmovanje, dva je že pred tem osvojil z Milanom in dva še kot igralec, tako da mu izkušenj na tovrstnih tekmah ne manjka. A pred tokratnim polfinalom je Ancelotti priznal, da je vsakič znova vznemirjen, ko se bori za evropsko lovoriko: "Danes je dan, ki ga je vredno živeti. Pred polfinalom imamo vse vznemirjenje na svetu, kar je zadostna motivacija. Na dan tekme bo morda nekoliko bolj zapleteno, saj takrat čutim skrb in strah. A to so tekme, za katere se živi, in upam, da bomo imeli po tej tekmi še eno."

Ancelotti je prvo Ligo prvakov z Realom osvojil leta 2014, ko je beli balet v vitrino spravil jubilejno 10. lovoriko z velikimi ušesi. Nekaj nogometašev iz te generacije, ki je osvojila t. i. La Decimo, še danes nosi Realov dres.

Izkušeni Italijan nasprotnike z Bavarske dobro pozna, saj je v sezoni 2016/17 sedel na klopi Bayerna. "To je stara zgodba, ki jo lahko zelo hitro razložim. Da lahko opravljam svoje delo in uresničujem svoje zamisli, moram imeti podporo kluba, to je nekaj osnovnega. Če te podpore nimam, svojega dela ne morem opravljati pravilno. Takrat je bolje, da se s klubom razidemo, in to se je zgodilo z Bayernom Münchnom," je svoj čas v Nemčiji opisal Ancelotti.

Carlo Ancelotti

Španski nogometni velikan se sicer z odlično popotnico pripravlja na povratno tekmo polfinala Lige prvakov proti Bayernu. Los Blancosi so z zmago proti Cadizu in ob porazu Barcelone 36. v zgodovini postali španski prvaki, hkrati pa se je po dolgotrajni odsotnosti na zelenice vrnil prvi vratar moštva Thibaut Courtois. 31-letni Belgijec bo tudi tokrat v kadru Madridčanov, a tekmo bo tako kot minuli teden začel ukrajinski reprezentančni vratar: "Andriy Lunin bo začel proti Bayernu. Čeprav je Courtois odigral odlično tekmo, je načrtovano, da bo jutri začel Lunin. S Courtoisom smo zelo zadovoljni, trenira res fantastično, zasluži si veliko, a moramo biti previdni z njim."

Thibaut Courtois se je izkazal ob zmagi Reala proti Cadizu.

Povsem drugače je v taboru njihovih nasprotnikov, saj je Bayern München že izgubil boj za domačo krono, v zadnjem krogu Bundeslige so Bavarci izgubili proti Stuttgartu, za povrh pa so ostali še brez portugalskega vezista Raphaela Guerreira, ki se je poškodoval. Ob tem ni skrivnost, da bo glavno orožje Bayerna tudi na povratni tekmi Harry Kane, ki je na prvi tekmi uspešno izvedel enajstmetrovko. In to kljub temu, da ga je pred izvedbo poskušal nekoliko sprovocirati reprezentančni soigralec Jude Bellingham. "Mislim, da je Jude fantastičen fant, ki spoštuje vsakogar in ima res dober odnos s Harryjem Kaneom in reprezentanco. Kaj je Jude rekel Kaneu, ne vem, ampak med njima ni nobenih težav," je omenjen 'incident' komentiral trener Reala.

Harry Kane in Jude Bellingham