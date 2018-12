Carvajal po 'ruski sramoti' rezervistom sporočil: Ne zaslužite dres Reala

Galaktiki, za katere je bila tekma zadnjega kroga Lige prvakov brez posebnega pomena, so se v prvem polčasu znašli v zaostanku z 0:2, potem ko je v 37. minuti zadel Fedor Čalov, v 43. pa Georgi Ščenikov. Rusko prednost in končno zmago je v 74. minuti potrdil Arnor Sigurdsson. Trener belega baletaSantiago Solari je priložnost ponudil številnim rezervistom, ki pa se nikakor niso izkazali. V nadaljevanju so v igro vstopili tudi nekateri Realovi prvokategorniki, a kljub temu je bil poraz neizbežen. Poleg ogorčenja španskih, še posebej madridskih medijev, pa so klavrno predstavo obsodili tudi nekateri Realovi člani udarne enajsterice. "Doživeli smo najhujši domači poraz v zgodovini Lige prvakov. Kaj drugega reči," je Marci hitel razlagati Dani Carvajal, ki je v igro vstopil petnajst minut pred koncem, ko je bilo vsega konec. Real na svojem stadionu še nikdar ni utrpel poraza z več kot dvema goloma razlike. Na Santiagu Bernabeuu se je v sredo zvečer torej pisala negativna klubska zgodovina. Carvajal, ki je v svojem igralnem času nosil tudi kapetanski trak, je bil po klavrni predstavi in blamaži zelo kritičen. Še posebej do mladih igralcev. Tistih, ki bi se morali najbolj boriti in narediti še kaj več, da prepričajo strokovni štab, da jim nameni večjo vlogo.