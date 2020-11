Casemiro pred tekmo z Interjem odločen: Želimo si prvo mesto

Casemiro je prestal okužbo z novim koronavirusom, tako da je dobil zeleno luč za vrnitev v ekipo Reala. Pred tekmo v Milanu je Brazilec poudaril, da galaktike v skupini B zanima le prvo mesto in nič drugega. "Želimo si zaključiti na prvem mestu, še vedno imamo to možnost in prav vse je odvisno od nas samih," je pred gostovanjem v Milanu poudaril brazilski reprezentant. Real po treh odigranih tekmah zaseda tretje mesto s štirimi točkami, prav toliko jih ima na drugem mestu Šahtar, vodi pa Borussia Mönchengladbach s petimi osvojenimi točkami.

Ta opozarja, da je Real v zahtevni skupini . "Šahtar ima brazilske nogometaše, ki so zelo kakovostni. Borussii gre zelo dobro v nemškem državnem prvenstvu, imajo trenerja z zelo jasnimi idejami. In tudi Inter je izjemna ekipa z močno tradicijo in trenerjem z jasno idejo nogometa," je izpostavil Casemiro.

Dotaknil se je tudi svoje vloge na igrišču, saj se pogostokrat znajde pod plazom kritik, da je 'umazan igralec'. A te kritike ga ne ganejo: "Uživam, ko opravljam umazano delo, in v tem, da nisem v centru pozornosti, saj sem takšen tudi kot človek," je priznal in se spomnil na to, kako je bilo zadeti v finalu Lige prvakov. "Nikoli si nisem predstavljal, da bom zadel gol v finalu Lige prvakov, in ko mi je to uspelo na tekmi z Juventusom, nisem vedel, kaj narediti. Začel sem teči, razširil sem roke in se sesedel na kolena. Toda če sem iskren, nisem vedel, kaj počnem. Ko so me prišli objet soigralci, sem le pogledal v nebo in se zahvalil Bogu, ker živim svoje sanje," je zaključil 28-letnik.