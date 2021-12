Casemiro pred tekmo z Interjem: Spoštujemo nasprotnika, a ostajamo mirni

"Vedno se tekem lotimo z resnostjo in odgovornostjo. Vemo, da je Inter zelo dobra ekipa, v igri je prvo mesto v skupini. Tako kot vedno tudi tokrat v tekmo prihajamo mirni, a s spoštovanjem do nasprotnika. Vemo, da je Inter prvak italijanske lige, zato mislim, da bo tekma zelo težka," je na novinarski konferenci o tekmecu spoštljivo spregovoril Casemiro, ki je poleg Modrića in Kroosa nepogrešljivi člen Ancelottijeve ekipe. Čeprav šteje le 29 let, pa lahko rečemo, da gre za Realovega veterana, ki se lahko pohvali s štirimi osvojenimi Ligami prvakov, zdaj pa svoje znanje prenaša tudi na mlajše nogometaše.

"Ko se govori o Realu, gre za največja pričakovanja na svetu, čeprav prideš v klub z 18, 30 ali 35 leti. Tukaj so pričakovanja vedno najvišja na svetu, zato smo najboljši klub na svetu. Gre za mlade nogometaše, ki prihajajo iz Brazilije, gre za drugačen tip nogometa, drugačen način igre, prilagajanje je vedno malce težje za nas. Kar jim govorim, je, naj uživajo v trenutku. To, kar so Brazilci – Vinicius, Rodrygo in Eder Militao – dosegli v tej sezoni, je neverjetno. A svetujem jim, naj uživajo v trenutku, naj še naprej delajo. Jasno je, da lahko kmalu pride trenutek, ki ne bo več tako dober, a treba je nadaljevati z trdim delom, to je nogomet," je pojasnil Case, ki je v zadnjem času bil tudi mentor mlajšemu rojaku Viniciusu.