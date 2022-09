Casillas: Najboljših 5? Courtois, Ederson, Oblak, ter Stegen in Neuer

Iker Casillas meni, da je ta čas najboljši vratar na svetu vratar Belgije in član madridskega Reala Thibaut Courtois, sledi mu Brazilec Ederson iz Manchester Cityja, na tretje mesto pa je postavil vratarja Atletico Madrida, Oblaka. V "top 5" najboljših vratarjev na svetu sta se po mnenju Casillasa prebila še Nemca Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) in Manuel Neuer (Bayern). Casillas je v karieri branil za Real Madrid in Porto. Z Realom je osvojil pet naslovov španskega prvaka in tri lige prvakov. S Portom pa portugalsko prvenstvo.

Za riojo je branil dolgih 16 let, od leta 2000 do 2016, v španskem dresu je odigral 167 tekem in dvakrat osvojil evropsko (2008, 2012) ter enkrat svetovno prvenstvo (2010).