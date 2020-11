Cavani v preiskavi zaradi rasistične opazke

Edinson Cavani je zabil dva zadetka za zmago rdečih vragov proti Southamptonu (3:2), po obračunu pa se je na Instagramu za eno od čestitk zahvalil z besedami "gracias, negrito" oz. "hvala, črnček" , ki v podanem kontekstu v Urugvaju nima rasističnega prizvoka. To je v zagovoru zapisal tudi njegov klub, ki je nogometaša vseeno opozoril, da gre za neprimerno oz. žaljivo opazko, ta pa je objavo nato izbrisal. Pri FA bodo kljub temu začeli postopek preiskave, potem ko so v zadnjih letih podali obsežne smernice za obnašanje nogometašev na družbenih omrežjih.

Rasistične opazke in žalitve lahko Cavaniju prinesejo tudi do tri tekme prepovedi igranja. Kazenska odsotnost na eni tekmi je v prejšnji sezoni zaradi manjših kršitev teh smernic doletela igralca Manchester Cityja Bernarda Silva in nogometaša Tottenhama Deleja Allija.