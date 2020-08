Ko Kampl igra, rdeči biki zmagujejo

Kevin Kampl je zadnji Slovenec na zaključnem turnirju Lige prvakov v Lizboni. Z Leipzigom je spisal naslednjo neverjetno zgodbo letošnje sezone. Po senzacionalni zmagi nad madridskim Atleticom Jana Oblaka se je skupaj s soigralci zavihtel kar v polfinale. V Solingenu rojeni nekdanji slovenski reprezentant je bil eden najboljših posameznikov na zelenici. In pozor, igral je na treh tekmah Lige prvakov in vse tri so rdeči biki zmagali. Bo Kampl tudi tokrat prinesel srečo svoji ekipi in se z Leipzigom uvrstil celo v veliki finale LP pa čeprav mu bo nasproti stal zvezdniški PSG? Prenos polfinalnega spopada od 20.30 na Kanalu A in VOYO.