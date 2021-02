Pri Atalanti ogorčeni: Sodnik je uničil tekmo

Pri galaktikih so doma ostali Karim Benzema, Eden Hazard, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Sergio Ramos, Rodrygo in Fede Valverde. Vseeno pa so imeli na igrišču od 17. minute igralca več, potem ko je sodnik Tobias Stielerizključil Rema Freulerja. Ta naj biViniciusaoviral pri izraziti priložnosti za dosego zadetka, posredovanja v sobi za VAR pa kljub strogi odločitvi ni bilo. Z igralcem manj je bila Atalanta precej manj aktivna v nadaljevanju, potem ko je v prve četrt ure pretila vratomThibauta Courtoisa. Odločitev je padla v končnici, ko je z okoli 22 metrov natančno meril Ferland Mendy. Francoz je prvič zadel v Ligi prvakov. Čeprav je bilo razmerje v strelih kar 18:2 v korist Reala, pa dominacija galaktikov kljub igralcu več med tekmo ni bila tako očitna. Real je pletel obroč okoli domačih vrat, a si ni priigral številnih izrazitih priložnosti. Strateg Atalante Gian Piero Gasperini, tako kot celoten italijanski tabor, ni bil zadovoljen s sojenjem. Milo rečeno ... "Izključitev ni razlog našega poraza, je pa rdeči karton uničil tekmo. Ostaja grenkoba, saj nikoli ne bomo izvedeli, kaj bi bilo, če te izključitve ne bi bilo," se je za Gazzetto Dello Sport spraševal strateg Bergamčanov. "Škoda tega prejetega zadetka. Odlično smo se borili, bili tik pred tem, da celo ohranimo mrežo nedotaknjeno, potem pa smo prejeli ta gol. Nič, glave gor, dvoboj za četrtfinale je še odprt. V Madrid bomo prišli z dvignjeno glavo in brez spuščenih hlač," je bil slikovit Gasperini.