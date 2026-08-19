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Liga prvakov

'Če bi Zajc zabil za 3:0, bi Norvežani na sever odnesli 'petardo'. Tako pa ...'

Zagreb, 19. 08. 2026 07.45 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
Marko Juvan
Miha Zajc

Nogometaši Dinama in Vikinga so se na prvi tekmi play-offa za uvrstitev v nogometno Ligo prvakov na Maksimirju razšli z neodločenim izidom 2:2. Čeprav so Zagrebčani po vsega desetih minutah vodili že z 2:0, so Norvežani še pred odmorom izenačili in si pred povratnim obračunom priigrali zelo ugoden položaj. Serijski hrvaški prvaki, za katere je igral tudi nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc, so nad razpletom razočarani ...

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Dinamo je sanjsko odprl obračun z norveškim prvakom in z zadetkoma Diona Drene Belje ter Matea Lisice že v 10. minuti povedel z 2:0. Kmalu zatem je imel Miha Zajc odlično priložnost za povišanje prednosti, vendar je zadel vratnico. Zdelo se je, da je norveški prvak na kolenih, a se je Viking še pred koncem prvega polčasa vrnil v igro. Za izenačenje sta zadela Peter Christiansen in Zlatko Tripić. Povratna tekma bo na sporedu čez teden dni v Stavangerju. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil mesto v ligaškem delu Lige prvakov, poraženca pa čaka nastop v ligaškem delu Lige Evropa.

Jensen zadovoljen z razpletom v Zagrebu

Trener Vikinga Morten Jensen po tekmi ni skrival zadovoljstva z doseženim rezultatom. 

MVP tekme: Zlatko Tripić
MVP tekme: Zlatko Tripić
FOTO: Sofascore.com

"Dinamo je odlično odprl tekmo. Zdelo se mi je, da so njegovi igralci povsod po igrišču. Toda mi se nikoli ne predamo, kar smo pokazali tudi tokrat. Na začetku so bili občutno boljši od nas, vendar smo tudi v preteklosti že obračali tekme in pomembno je bilo, da nismo obupali. To je del naše miselnosti. Ko smo dosegli prvi zadetek, smo začeli verjeti v svoje kakovosti, čeprav smo vedeli, da igramo proti odlični ekipi. Vrnili smo se v tekmo in zdaj imamo dober rezultat pred povratnim obračunom," je dejal Jensen.

'Za nas je to nova izkušnja'

Strateg norveškega prvaka je poudaril, da njegova ekipa na tej ravni evropskih tekmovanj še nima veliko izkušenj. 

Viking se po hitrem zaostanku ni predal in hitro izenačil, tako da je pred povratno tekmo vse odprto.
Viking se po hitrem zaostanku ni predal in hitro izenačil, tako da je pred povratno tekmo vse odprto.
FOTO: Profimedia

"Za nas so takšne tekme izjemna izkušnja. Prvič igramo v tej fazi tekmovanja, povrh vsega pa proti močnemu Dinamu. Bila je taktično in fizično zelo zahtevna tekma, iz katere smo odnesli veliko pozitivnega. Smo mlada ekipa in na takšnih obračunih se veliko naučimo. Dvoboji proti Dinamu nam prinašajo dragocene izkušnje," je poudaril Jensen.

Pritisk preusmeril na Zagrebčane

Pred povratno tekmo na Norveškem je Jensen breme favorita pripisal hrvaškemu prvaku. 

Preberi še Dinamo zapravil lepo priložnost za boljše izhodišče

"Dejstvo je, da smo zdaj le še 90 minut oddaljeni od Lige prvakov. Sanjamo o uvrstitvi med evropsko elito in možnosti so še vedno povsem odprte. Na domačem igrišču bomo morali znova pokazati vrhunsko predstavo. Po drugi strani pa je Dinamo specialist za takšne kvalifikacijske tekme in tega se dobro zavedamo. Dvoboj je odprt, vendar ima Dinamo bogato tradicijo in tudi precej večji pritisk kot mi. Zato bi rekel, da ostaja favorit tudi na povratni tekmi. Zagotovo pa se bomo borili do zadnje minute," je zaključil trener Vikinga.

Statistika tekme: Dinamo Zagreb vs Viking
Statistika tekme: Dinamo Zagreb vs Viking
FOTO: Sofascore.com

Beljo: Na povratni tekmi bomo dokazali, da sodimo med elito

V taboru serijskih hrvaških prvakov po remiju v Maksimirju ni vladalo prešerno veselje. Zagrebčani so hitro povedli z 2:0 in nato prek Miha Zajc imeli izjemno priložnost za 3:0. Kazalo je na norveško katastrofo, nato pa nepričakovan zasuk ... "Tekmo smo odprli zelo dobro, nato pa so oni prevzeli pobudo in kaznovali naše napake. Vedeli smo, da se takšne stvari v Evropi kaznujejo. Imeli smo pobudo in menim, da smo bili boljša ekipa na igrišču. Zmaga nam je bila na dosegu roke, toda v evropskih tekmovanjih te tekmeci hitro kaznujejo, če ne izkoristiš svojih priložnosti. To se nam je zgodilo proti Vikingu, pa tudi že v preteklosti. Iz tega smo se nekaj naučili. Na povratni tekmi bomo pokazali, da si zaslužimo igrati v ligi prvakov," je za net.hr dejal strelec prvega zagrebškega gola Dion Beljo.

Dinamo je hitro povedel z 2:0, a zadnjo besedo so imeli vikingi ...
Dinamo je hitro povedel z 2:0, a zadnjo besedo so imeli vikingi ...
FOTO: Profimedia

Kovačević: Zaslužili smo si zmago, v Stavanger gremo po napredovanje

Strateg modrih Mario Kovačević po tekmi ni skrival razočaranja zaradi zamujene priložnosti, obenem pa je bil zadovoljen s predstavo Dinama proti norveškemu prvaku. "Tekmo smo odprli sijajno. Menim, da smo bili po drugem zadetku bližje tretjemu golu, kot pa oni svojemu prvemu. Nato sta naši dve napaki kaznovala in izenačila. V drugem polčasu jim praktično nismo dovolili ničesar, zato menim, da bi si zaslužili zmago. Podarili smo jim dva zadetka in zaradi tega mi je žal, saj smo pokazali, da smo bili danes boljša ekipa. Verjamem, da lahko na povratni tekmi dosežemo pozitiven rezultat," je med drugim za net.hr dejal trener Dinama.

Razlagalnik

Liga prvakov (UEFA Champions League) je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih zvez (UEFA). V njem tekmujejo najboljši klubi iz evropskih državnih prvenstev. Tekmovanje se je razvilo iz nekdanjega Pokala državnih prvakov, ki je bil ustanovljen leta 1955, danes pa predstavlja vrhunec klubskega nogometa, kjer se ekipe borijo za prestižno lovoriko, ogromne finančne nagrade in mednarodno prepoznavnost.

Izraz 'play-off' ali končnica označuje serijo odločilnih tekem, ki sledijo rednemu delu sezone ali kvalifikacijskemu procesu. V nogometu se play-off pogosto uporablja kot zadnja ovira pred uvrstitvijo v glavni del velikega tekmovanja, kot je Liga prvakov. Gre za sistem izločanja, kjer se zmagovalec dvoboja (običajno na dve tekmi, doma in v gosteh) uvrsti naprej, poraženec pa izpade ali se preseli v manj prestižno tekmovanje, kot je Evropska liga.

Stadion Maksimir, ki se nahaja v Zagrebu, je eden najbolj prepoznavnih športnih objektov na Hrvaškem in dom nogometnega kluba GNK Dinamo Zagreb. Odprt je bil leta 1912 in je skozi desetletja gostil številne pomembne mednarodne tekme, vključno s tekmami hrvaške nogometne reprezentance. Velja za simbol zagrebškega nogometa in je znan po svoji dolgi zgodovini ter strastnem vzdušju, ki ga ustvarjajo navijači, znani kot 'Bad Blue Boys'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI7

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ALEX0000
19. 08. 2026 09.14
Škoda niste prenašali Fener - Lyon sta veliko bolj zveneči imeni.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
19. 08. 2026 08.58
Če bi čebula ne imela če bi bla bula
Odgovori
0 0
kala 09
19. 08. 2026 08.41
Če bi zadel,ja če bi.🤣
Odgovori
+1
1 0
124091204
19. 08. 2026 08.40
Ne razumem zakaj bi na sever odnesli "petardo", če bi Zajc zadel za 3-0? Če bi blo 3-0 bi potem dali še 2 gola ali kaka logika je to?
Odgovori
+2
2 0
majsterinegasrat
19. 08. 2026 08.38
Če bi bil zajc volk ne bi bil vojko.
Odgovori
0 0
Omreznina2024
19. 08. 2026 08.15
Serijski hrvaški prvak je kvečemu HAJDUK.
Odgovori
+1
2 1
Panter 63
19. 08. 2026 08.41
Nikoli ni bil. Poišči pomen besede serijski. Po tem nekaj komentiraj.
Odgovori
0 0
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