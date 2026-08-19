'Če bi Zajc zabil za 3:0, bi Norvežani na sever odnesli 'petardo'. Tako pa ...'

Dinamo je sanjsko odprl obračun z norveškim prvakom in z zadetkoma Diona Drene Belje ter Matea Lisice že v 10. minuti povedel z 2:0. Kmalu zatem je imel Miha Zajc odlično priložnost za povišanje prednosti, vendar je zadel vratnico. Zdelo se je, da je norveški prvak na kolenih, a se je Viking še pred koncem prvega polčasa vrnil v igro. Za izenačenje sta zadela Peter Christiansen in Zlatko Tripić. Povratna tekma bo na sporedu čez teden dni v Stavangerju. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil mesto v ligaškem delu Lige prvakov, poraženca pa čaka nastop v ligaškem delu Lige Evropa.
Jensen zadovoljen z razpletom v Zagrebu
Trener Vikinga Morten Jensen po tekmi ni skrival zadovoljstva z doseženim rezultatom.
"Dinamo je odlično odprl tekmo. Zdelo se mi je, da so njegovi igralci povsod po igrišču. Toda mi se nikoli ne predamo, kar smo pokazali tudi tokrat. Na začetku so bili občutno boljši od nas, vendar smo tudi v preteklosti že obračali tekme in pomembno je bilo, da nismo obupali. To je del naše miselnosti. Ko smo dosegli prvi zadetek, smo začeli verjeti v svoje kakovosti, čeprav smo vedeli, da igramo proti odlični ekipi. Vrnili smo se v tekmo in zdaj imamo dober rezultat pred povratnim obračunom," je dejal Jensen.
'Za nas je to nova izkušnja'
Strateg norveškega prvaka je poudaril, da njegova ekipa na tej ravni evropskih tekmovanj še nima veliko izkušenj.
"Za nas so takšne tekme izjemna izkušnja. Prvič igramo v tej fazi tekmovanja, povrh vsega pa proti močnemu Dinamu. Bila je taktično in fizično zelo zahtevna tekma, iz katere smo odnesli veliko pozitivnega. Smo mlada ekipa in na takšnih obračunih se veliko naučimo. Dvoboji proti Dinamu nam prinašajo dragocene izkušnje," je poudaril Jensen.
Pritisk preusmeril na Zagrebčane
Pred povratno tekmo na Norveškem je Jensen breme favorita pripisal hrvaškemu prvaku.
"Dejstvo je, da smo zdaj le še 90 minut oddaljeni od Lige prvakov. Sanjamo o uvrstitvi med evropsko elito in možnosti so še vedno povsem odprte. Na domačem igrišču bomo morali znova pokazati vrhunsko predstavo. Po drugi strani pa je Dinamo specialist za takšne kvalifikacijske tekme in tega se dobro zavedamo. Dvoboj je odprt, vendar ima Dinamo bogato tradicijo in tudi precej večji pritisk kot mi. Zato bi rekel, da ostaja favorit tudi na povratni tekmi. Zagotovo pa se bomo borili do zadnje minute," je zaključil trener Vikinga.
Beljo: Na povratni tekmi bomo dokazali, da sodimo med elito
V taboru serijskih hrvaških prvakov po remiju v Maksimirju ni vladalo prešerno veselje. Zagrebčani so hitro povedli z 2:0 in nato prek Miha Zajc imeli izjemno priložnost za 3:0. Kazalo je na norveško katastrofo, nato pa nepričakovan zasuk ... "Tekmo smo odprli zelo dobro, nato pa so oni prevzeli pobudo in kaznovali naše napake. Vedeli smo, da se takšne stvari v Evropi kaznujejo. Imeli smo pobudo in menim, da smo bili boljša ekipa na igrišču. Zmaga nam je bila na dosegu roke, toda v evropskih tekmovanjih te tekmeci hitro kaznujejo, če ne izkoristiš svojih priložnosti. To se nam je zgodilo proti Vikingu, pa tudi že v preteklosti. Iz tega smo se nekaj naučili. Na povratni tekmi bomo pokazali, da si zaslužimo igrati v ligi prvakov," je za net.hr dejal strelec prvega zagrebškega gola Dion Beljo.
Kovačević: Zaslužili smo si zmago, v Stavanger gremo po napredovanje
Strateg modrih Mario Kovačević po tekmi ni skrival razočaranja zaradi zamujene priložnosti, obenem pa je bil zadovoljen s predstavo Dinama proti norveškemu prvaku. "Tekmo smo odprli sijajno. Menim, da smo bili po drugem zadetku bližje tretjemu golu, kot pa oni svojemu prvemu. Nato sta naši dve napaki kaznovala in izenačila. V drugem polčasu jim praktično nismo dovolili ničesar, zato menim, da bi si zaslužili zmago. Podarili smo jim dva zadetka in zaradi tega mi je žal, saj smo pokazali, da smo bili danes boljša ekipa. Verjamem, da lahko na povratni tekmi dosežemo pozitiven rezultat," je med drugim za net.hr dejal trener Dinama.
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